La 'paella madrileña' de Dabiz Muñoz que indigna a los valencianos en Twitter

El cocinero David Muñoz ha jugado con fuego y ha ardido en la hoguera de Twitter después de su reinterpretación de la paella made in Madrid. La receta que supone el culmen de la gastronomía de la Comunidad Valenciana es una de las más reproducidas en los fogones de todo el planeta para disgusto de los valencianos que tienen que defender su esencia cada dos por tres delante de auténticas aberraciones culinarias.

En el caso de Muñoz, la verdad, no podemos aplicar la misma etiqueta, pero la ofensa no ha sido menor para sus críticos. La fotografía de su arroz tenía pintaza, no lo vamos a negar, pero su comentario incluía no solo la denominación de paella —sin cumplir con los ingredientes y el modo de elaboración de la receta tradicional que da nombre al plato—, sino también el apellido de "madrileña".

Y, claro, si ya en Valencia se mosquean cuando a cualquier "arroz con cosas" el resto de los mortales le llamamos paella, imagínense cuando el chef le añade lo de madrileña y presume de que lleva cosas tan dispares como "salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu":

Paella Madrileña

De salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu !!

🥘❌⭕️🥘🥘 pic.twitter.com/aTBwjrVV1o — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) January 25, 2021

Vamos, que lo del pollo, el conejo y las judías a David Muñoz le debía de sonar demasiado mundano; pero claro, el chaparrón que le iba a caer en Twitter no iba a demorarse durante mucho más tiempo:

Que no existe la paella mandrileña, hostia. Paella no hay más que una y punto, lo demás es arroz con cosas. — Iñaki Climent (@ClimentInaki) January 25, 2021

Paella y Madrileña, no pueden ir nunca, jamás en la misma Frase...Si te ve mi tia Pakita de Xeraco te fica una galta que te manda a la Albufera, Terroriste! — 1919 RASTAMUNT (@PapaCloska) January 25, 2021

Sin acritud. Soy vasca afincada en la Comunidad Valenciana hace casi 30 años. No lo llames paella. Ni tampoco "madrileña" (no veo nada de los madriles entre los ingredientes). Mejor "arroz con salmonetes y caviar asado, al toque de Jerez". Como nombre ya es bastante largo. — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) January 26, 2021

Arroz con cosas 🤦🏼‍♀️ — Ⓜ️⭕️NTES🅰️🖤🇪🇸🇨🇭✝️ (@VlcFlavia) January 27, 2021

Dejad a la gente que innove con la cocina che. Yo me acabo de hacer unos callos a la valenciana. ¡Mel de romer! pic.twitter.com/m5HJJb52NU — Raul Anton (@raulantoncom) January 25, 2021

🤔🤔 le falta el bocata calamares, nen. — naxoxan (@naxoxan) January 28, 2021

Le falta una pizca de cola de dragón, David.



Por lo demás, es bastante asequible la paella. — Ignacio Escribano (@nacho_escrib) January 25, 2021

Madrileña porque el Arroz es de los arrozales de Getafe y los salmonetes pescados en el Manzanares — AsturChe 🦇 🔻 (@asturche) January 26, 2021

Estáis obsesionado con destrozar este plato. Parece que haya una competición mundial para ver quien lo hace peor. — ຖ໐ຟคຖ tēຖk ⏭ (@nowan_tenk) January 26, 2021

Las paellas las hacen los cocineros. La suya, por la descripción, parece que la haya hecho un poeta. Pero es muy bonita, eso sí.

Le presento mis canelones a la romana rellenos de osobuco a la salsa de merluza vasca con pil pil de berenjenas. Parece pollo asado, pero no se crea... pic.twitter.com/iaQ23aAS2Y — Martillo de Thor (@SerGenteDeBien) January 27, 2021

Y es Madrileña pq la has hecho en Madrid pq vamos los ingredientes ...te ha faltado ponerle carne de canguro y lichis — Silvia Elvira Gª (@SilviaElviraGar) January 25, 2021

Lo único que tiene de madrileño es la apropiación cultural — Dani ✭۞🇪🇭 (@loqu_84) January 26, 2021

Paella??? 🤦🤦‍♂️🤦

Paella es esto... pic.twitter.com/TrIZRO6J4y — El tio Gru (@josepoking) January 26, 2021

"Fin de la cita"

Sin embargo, David Muñoz no es de los que se amilanan con las críticas, sino que es de ese tipo de gente que se crecen con ellas. Así que algunas horas después quiso contestarles a todas esas personas que se habían tomado un tiempo para dedicarle algunas bellas palabras. El problema es que lo hizo fiel a su estilo y presentó la defensa con un buen ataque:

Nivel de inteligencia media de Twitter:

La gente pensando que servimos paellas en Diver❌⭕️.

Fin de la cita. — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) January 25, 2021

No es de extrañar que tras cuestionar la inteligencia de los tuiteros, algunos hayan querido devolverle el cariño:

David se te ha caído esto...pone paella, no?

Y el emoticono mezclado con tu logo son paellas, no?

Has hecho seguramente un platazo, pero te equivocaste en el nombre..y no pasa nada. pic.twitter.com/NKWR0f5rSk — Lordsidius 🦇💯 (@garboles) January 26, 2021

Que transgresor lo de los emojis wow — Kilgore (@billkilgore_) January 27, 2021

Disculpa, pero no creo que sepas ni lo que es este manjar, así que lecciones poquitas. pic.twitter.com/rJlm5p6vMy — Er Pali (@ErPali_) January 26, 2021

A ti sin embargo se te ve así, Dabiz. pic.twitter.com/9eg9i2oaUL — ChocolateSexy (@fenixzintas) January 26, 2021

Lo que tu digas, pero se te pasó de churrascadita.

Otro fin de la cita. — cristina fernandez (@juevesantes) January 26, 2021

Oye Dabiz y en el restaurante de Londres, haces paellas o pellas directamente???



Aquí en Madrid a lo sumo llegas a socarrat entre cortocircuito y cortocircuito. — Peregrin Sun (@DesvariosdeMono) January 27, 2021

No pasa nada aún queda mucha gente inteligente que paga una pasta por tus platazos. No sufras mi ciela — Clau (@_QueNoSoyYo) January 26, 2021

Pero no te enfades hombre, que nos da igual. — Cansino Royal (@cansinoroyal) January 26, 2021

No obstante, Muñoz no se ha dado por vencido y un par de días después...

Todo listo para la la siguiente Paella❌⭕️ !!!!!!

Festivaaaaaaaaaal!!!!!!!

🥘🔥🥘🔥🥘🔥🥘🔥🥘🔥🥘🔥🥘🔥 . pic.twitter.com/YAHIL2O0G7 — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) January 27, 2021

Esperemos que esta vez, si decide innovar, no le llame paella.