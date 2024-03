Terelu Campos, tras superar la neumonía: "Tenía un vicio malo y poco conveniente, pero llevo nueve días sin fumar"

Terelu Campos (58 años) recibía el alta hospitalaria el pasado martes, 12 de marzo de 2024, tras haber estado ingresada varios días debido a una fuerte neumonía. Y este domingo, día 17, ya se ha reincorporado al programa DCorazón donde colabora los fines de semana, en TVE.

Con una sonrisa en su rostro, y asegurando estar "mejor", la mayor de las hermanas Campos ha explicado cómo vivió su bache de salud. "Menudo susto me pegué, pero estoy mejor", ha comentado la colaboradora, y ha añadido que cometió un grave error al no acudir al médico nada más detectar los primeros síntomas.

"Aguanté mucho quedándome en casa, el viernes que ya tenía fiebre muy alta", ha apuntado. Además, siendo consciente de que el tabaco no ayuda a este tipo de enfermedades, Terelu reflexiona sobre lo que se alargó su estancia en el hospital: "Todas las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y asqueroso, que no es conveniente".

[Terelu Campos recibe el alta hospitalaria: "Los médicos pensaban que tenía un trombo en el pulmón"]

Terelu Campos durante su colaboración en 'DCorazón', este domingo, día 17. Europa Press

En cuanto a este vicio, la madre de Alejandra Rubio (23) ha confirmado que "llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios", refiriéndose a lo que Alessandro Lequio (63) compartió hace unos días en Vamos a ver, asegurando que había sido vista en el hospital sin mascarilla, con un pijama de raso y con un cigarro.

Terelu también ha comentado lo que ha supuesto estar en la misma habitación donde falleció su madre: "A lo mejor las cosas pasan por algo, quiero pensar que es así", pero sí que ha asegurado que "al principio fue un shock".

Terelu, posando ante la prensa a la salida del hospital, el pasado martes. Gtres

"Estoy mejor. Entré bastante chungui, pero estoy mejor. He tenido una neumonía. Ya el jueves, cuando fui a la televisión, estaba regular. Había empezado la semana rara: había tenido fiebre el lunes. El martes parecía que estaba mejor. Ya el viernes me levanté un poco mal, pero como soy un poco burra, aguanté en casa", manifestó la hermana de Carmen Borrego (57) el pasado martes, en conexión con el espacio Mañaneros.

Acto seguido, la que fuera presentadora del extinto Sálvame agregó: "El sábado por la mañana sabía que algo pasaba, tenía una fiebre muy alta. Y decidí venirme al hospital. Entré con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande".

En este punto del relato, Terelu desveló que, en un principio, los médicos barajaron la posibilidad de que tuviera un trombo pulmonar: "He tenido una alteración de algo que no me digas lo que es porque no lo sé. Piensan que podía haber sido un trombo en el pulmón. Me hicieron unas cuantas pruebas y estuve varias horas en Urgencias. Hasta que me estabilizaron y me subieron a planta. El trombo se descartó inmediatamente".

Para esta afección respiratoria, la colaboradora no dudó en ponerse en las mejores manos. La elección del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz no es baladí, ya que la familia Campos lleva años siendo atendida allí.

Conviene recordar que en la Fundación Jiménez Díaz fue tratada la propia Terelu del cáncer de mama que padeció y su madre, Teresa Campos, se curó del ictus isquémico que sufrió en 2017.