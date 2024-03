Terelu Campos recibe el alta hospitalaria: "Los médicos pensaban que tenía un trombo en el pulmón"

Este martes, 12 de marzo de 2024, Terelu Campos (58 años) ha recibido el alta hospitalaria en la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid, tras su ingreso de urgencia el pasado sábado, día 9, a causa de una neumonía.

Tres días después de su revés de salud, la hija mayor de María Teresa Campos ha abandonado el centro y ha atendido a los medios de comunicación allí congregados.

En concreto, la madre de Alejandra Rubio (23) ha conectado en directo con el espacio Mañaneros, de TVE, en el que colabora. Minutos después de atender a EL ESPAÑOL, Terelu Campos ha charlado con el presentador del programa, Jaime Cantizano (50), y ha explicado qué le ha ocurrido.

"Estoy mejor. Entré bastante chungui, pero estoy mejor. He tenido una neumonía. Ya el jueves, cuando fui a la televisión, estaba regular. Había empezado la semana rara: había tenido fiebre el lunes. El martes parecía que estaba mejor. Ya el viernes me levanté un poco mal, pero como soy un poco burra, aguanté en casa", ha comenzado a detallar.

Acto seguido, la que fuera presentadora del extinto Sálvame ha agregado: "El sábado por la mañana sabía que algo pasaba, tenía una fiebre muy alta. Y decidí venirme al hospital. Entré con un cuadro de neumonía, con una inflamación muy grande".

En este punto del relato, la hermana de Carmen Borrego (57) ha desvelado que, en un principio, los médicos barajaron la posibilidad de que tuviera un trombo pulmonar: "He tenido una alteración de algo que no me digas lo que es porque no lo sé. Piensan que podía haber sido un trombo en el pulmón. Me hicieron unas cuantas pruebas y estuve varias horas en Urgencias. Hasta que me estabilizaron y me subieron a planta. El trombo se descartó inmediatamente".

En la mañana de este martes, Terelu atendía a este periódico desde el hospital. "Estoy mejor. Gracias a Dios", ha asegurado, vía WhatsApp. En esa misma línea se mostró, este pasado lunes, 11 de marzo, su cuñado y marido de Carmen Borrego (57), José Carlos Bernal.

"Está mucho mejor", avanzó el empresario, al tiempo que añadió: "Estas cosas salen y ya está". También Alejandra ha querido hablar, en las últimas horas, sobre el estado de salud de su madre.

Si bien cuando EL ESPAÑOL la contactó prefirió no hablar -alegando que el ingreso de su madre "no es algo de lo que deba hablar yo, no me compete a mí"-, la nieta de Teresa Campos ha abordado esta delicada cuestión en su colaboración en el programa Tierra de nadie, en Telecinco.

Con una tímida sonrisa, aunque también con un evidente gesto de preocupación, Rubio ha desvelado que su progenitora se encuentra "mejor" y "recuperándose". Para esta afección respiratoria, la colaboradora no ha dudado en ponerse en las mejores manos. La elección de este centro médico no es baladí, ya que la familia Campos lleva años siendo atendida allí.

Conviene recordar que en la Fundación Jiménez Díaz fue tratada la propia Terelu del cáncer de mama que padeció y su madre, Teresa Campos, se curó del ictus isquémico que sufrió en 2017.