Julián Contreras se pronuncia sobre la polémica foto editada por Kate Middleton: "No sé dónde está el escándalo"

La foto manipulada de Kate Middleton (42 años) se ha convertido en el tema de conversación protagonista en todo el mundo, incluso casi opacando a la celebración de los premios Oscar. No hay medio de comunicación que no se haya hecho eco de la polémica que ha suscitado una inocente fotografía que ha terminado por ser el inicio de la teoría de la conspiración sobre el estado de salud de la princesa.

Las redes sociales, los programas de televisión y las revistas han centrado todas sus informaciones en saber qué le ocurre realmente a la mujer del príncipe Guillermo (41) y por qué hay tanto hermetismo en torno a su persona. Pero también se han hecho eco los streamers y canales de comunicación en YouTube.

Julián Contreras (38), en su papel como transmisor diario de informaciones que pueden generar cierto interés, también ha querido aprovechar su espacio para tratar el tema del que todo el mundo está hablando.

La foto polémica de Kate Middleton y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis.

Aunque la retransmisión de este lunes, 11 de marzo, estuvo centrada en el vigésimo aniversario del atentado del 11M, el hijo de Carmina Ordóñez también ha querido rescatar unos breves minutos para dar su opinión respecto a la manipulación de la fotografía. "Dicen que hay un montón de cosas que no encajan. Mi punto de vista es que si la pobre Kate Middleton estuviese tan sumamente bien como sale en la foto, no habría pasado todo esto", comienza a defender.

Julián Contreras, al contrario que el resto del mundo, no ve ningún tipo de problema en la edición de la fotografía e incluso lo entiende: "Me imagino que no está bien y ha decidido hacer esto, pues ya está. No sé dónde está el escándalo. No lo veo". Tras esto, el ahora youtuber comienza a leer los comentarios de los seguidores que le ven diariamente en sus directos.

"'Es que la foto está editada, es que la mano está cortada...' ¿Y qué? ¿Qué problema hay? No lo entiendo". Además, insiste en que es una polémica "desproporcionada": "El imaginario de la gente echa a cabalgar y no tiene fin, es un galope infinito".

Julián Contreras, en una imagen de archivo. Gtres

Desde hace más de un año, Julián Contreras comparte con sus seguidores sus opiniones respecto a todos los temas que puedan llegar a suscitar algún tipo de conversación: desde el caso Koldo, en el que ha demostrado que está muy puesto, hasta la última polémica de Samantha Hudson (24) y Doritos, del que hablará en el episodio de esta misma noche.

Actualmente, el hermano de Cayetano (47) y Fran (50) reside en el municipio de Cuenca junto a su padre, tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva hace unas semanas. Según las informaciones a las que ha tenido acceso este periódico, Julián Contreras no pretende quedarse en esta casa mucho tiempo más y ya se encuentra buscando hogar en otras ciudades de España.