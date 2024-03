Primeras palabras de Terelu Campos desde el hospital tras ingresar de urgencia a causa de una neumonía

Terelu Campos (58 años) continúa ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, donde se desplazó el pasado sábado, 9 de marzo, tras comenzar a encontrarse mal. Su equipo médico de confianza, según confirma EL ESPAÑOL, le recomendó ingresar al evidenciarse síntomas de neumonía.

La hija mayor de María Teresa Campos canceló todos sus compromisos profesionales y se puso en las mejores manos. Este martes, 12 de marzo de 2024, este periódico ha podido contactar con la presentadora, quien ha roto su silencio desde el hospital. Amable y solícita como siempre, Terelu, vía WhatsApp, ha tranquilizado sobre su estado de salud.

"Estoy mejor. Gracias a Dios", ha asegurado, fuerte como es, la madre de Alejandra Rubio (23). Su evolución, pues, es positiva y se espera que, en las próximas horas, reciba el alta hospitalaria. En esa misma línea se mostró, este pasado lunes, 11 de marzo, su cuñado y marido de Carmen Borrego (57), José Carlos Bernal.

"Está mucho mejor", avanzó el empresario, al tiempo que añadió: "Estas cosas salen y ya está". También Alejandra ha querido hablar, en las últimas horas, sobre el estado de salud de su madre.

Si bien cuando EL ESPAÑOL la contactó prefirió no hablar -alegando que el ingreso de su madre "no es algo de lo que deba hablar yo, no me compete a mí"-, la nieta de Teresa Campos ha abordado esta delicada cuestión en su colaboración en el programa Tierra de nadie, en Telecinco.

Con una tímida sonrisa, aunque también con un evidente gesto de preocupación, Rubio ha desvelado que su progenitora se encuentra "mejor" y "recuperándose". "Está respondiendo bien al tratamiento y todo evoluciona favorablemente", había señalado, horas antes, el periodista Pepe del Real en Vamos a ver.

Tal como ha apuntado la revista Semana, el pasado sábado, día 9, Terelu no acudió a algunos eventos profesionales -sus colaboraciones en dos espacios de TVE-, debido a que comenzó a no encontrarse bien.

Para esta afección respiratoria, la colaboradora no ha dudado en ponerse en las mejores manos. La elección de este centro médico no es baladí, ya que la familia Campos lleva años siendo atendida allí.

Conviene recordar que en la Fundación Jiménez Díaz fue tratada la propia Terelu del cáncer de mama que padeció y su madre, Teresa Campos, se curó del ictus isquémico que sufrió en 2017.

La emoción de Terelu

Terelu Campos, durante su entrevista con Bertín en Canal Sur TV.

Precisamente, este pasado fin de semana, mientras la hija mayor de Teresa Campos ingresaba en el hospital, se emitía una entrevista de ella, en El show de Bertín, en la que se emocionó al hablar de los últimos días de su madre.

La concursante de Bake Off: famosos al horno se sinceró con Bertín Osborne (69) sobre los últimos días de su madre. "Ella ya estaba muy mal. Fíjate que ella pasó un cáncer hace muchos años, le dio un ictus, luego tuvo otra intervención, pero la peor enfermedad es la de la mente, sin lugar a dudas", ha asegurado Terelu, admitiendo que aún se encuentran todos en proceso de duelo.

"A ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera. No se alimentaba. Cuando la gente decía si podía venir a verla, no es que lo censuráramos. Hemos hecho un acto de generosidad con personas la que querían mucho, para que no la vieran así y se quedasen con una imagen de ella que no le representaba en nada", agregó.