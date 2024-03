José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, da la última hora sobre el estado de salud de Terelu Campos

Desde el pasado sábado, 9 de marzo, Terelu Campos (58 años) se encuentra ingresada en un hospital madrileño debido a una afección respiratoria. La madre de Alejandra Rubio (23) está siendo tratada por una neumonía en la Fundación Jiménez Díaz, el mismo centro médico donde falleció María Teresa Campos el pasado mes de septiembre.

José Carlos Bernal, el marido de Carmen Borrego (57), ha ofrecido una actualización sobre el estado de salud de la presentadora. El cuñado de Terelu ha confirmado al equipo de Europa Press que su salud ha mejorado notablemente: "Está mucho mejor".

Tras visitarla en el hospital, José Carlos ha afirmado que se espera que reciba el alta hospitalaria pronto: "Pues supongo, porque está mejor. Está mejor". En cuanto a si la situación fue repentina, Bernal ha comentado: "Bueno, estas cosas salen y ya está", añadiendo que ahora Terelu se recuperará poco a poco, en su día a día.

José Carlos Bernal, en una fotografía tomada este lunes, día 11, a la salida del centro médico. Gtres

Por otro lado, además, Bernal se ha mostrado sorprendido por el buen desempeño de su esposa en Supervivientes: "Estoy sorprendido porque está muy bien. Está superando todos los retos que quería superar, así que me parece muy bien".

Ante el intento de abandono de Carmen Borrego del concurso, José Carlos ha expresado su comprensión, señalando que es algo normal entre los concursantes del reality: "No sé si hay algún concursante que en algún momento no haya dicho 'me quiero ir de aquí'. Eso es normal".

Terelu Campos, posando en la última edición de los Premios Iris. Gtres

Tal y como se ha conocido esta mañana, la hija de María Teresa Campos ingresó el pasado sábado en el citado hospital a causa de una neumonía. La colaboradora de televisión permanecerá unos días en observación y alejada de los medios de comunicación.

Para esta afección respiratoria, la colaboradora no ha dudado en ponerse en las mejores manos. La elección de este centro médico no es baladí, ya que la familia Campos lleva años siendo atendida allí.

Si bien es cierto que los familiares directos de Terelu Campos han cerrado filas en torno a su salud, este lunes, 11 de marzo, Pilar Vidal ha añadido más datos en Espejo Público. "Está bien, está recibiendo tratamiento. (...) Está muy cuidada, de momento todo va bien y ha sido un susto", ha informado.

Conviene recordar que en la Fundación Jiménez Díaz fue tratada la propia Terelu del cáncer de mama que padeció y su madre, Teresa Campos, se curó del ictus isquémico que sufrió en 2017.