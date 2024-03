Terelu Campos, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

Gran susto de salud en el seno de la familia Campos. Este lunes, 11 de marzo de 2024, se ha conocido que Terelu Campos (58 años) ha sido ingresada de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, desde el pasado sábado, 9 de marzo.

Tal y como avanza Informalia, la hija menor de María Teresa Campos ingresó el pasado día 9, por la noche, en el citado hospital a causa de una neumonía. La colaboradora de televisión permanecerá unos días en observación y alejada de los medios de comunicación.

Para esta afección respiratoria, la madre de Alejandra Rubio (23) no ha dudado en ponerse en las mejores manos. La elección de este centro médico no es baladí, ya que la familia Campos lleva años siendo atendida allí. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Alejandra Rubio, quien asegura que el ingreso de su madre "no es algo de lo que deba hablar yo, no me compete a mí".

[Carmen Borrego vivirá su gran reto en Honduras: por qué ha dicho 'sí', la promesa de sus hijos y lo que cobrará]

Terelu Campos en una fotografía tomada en Madrid, en agosto de 2023.

Si bien es cierto que los familiares directos de Terelu Campos han cerrado filas en torno a su salud, este lunes, 11 de marzo, la periodista Pilar Vidal ha añadido más datos en Espejo Público. "Está bien, está recibiendo tratamiento. (...) Está muy cuidada, de momento todo va bien y ha sido un susto", ha informado Vidal.

Conviene recordar que en la Fundación Jiménez Díaz fue tratada la propia Terelu del cáncer de mama que padeció y su madre, Teresa Campos, se curó del ictus isquémico que sufrió en 2017. Este ingreso hospitalario de Terelu Campos acontece en un momento complicado para la familia.

Por un lado, Carmen Borrego (57) está concursando en Supervivientes y se halla lejos, a miles de kilómetros, de su hermana en este difícil trance. Además, las hijas de María Teresa Campos continúan sobreponiéndose a su fallecimiento, acontecido el 5 de septiembre de 2023. Una dura pérdida de la que, precisamente, volvió a hablar Terelu hace unos días en el espacio El show de Bertín, en Canal Sur TV.

Terelu Campos posando en la presentación de 'Bake Off', hace unas semanas. Gtres

La concursante de Bake Off: famosos al horno se sinceró con Bertín Osborne (69) sobre los últimos días de su madre. "Ella ya estaba muy mal. Fíjate que ella pasó un cáncer hace muchos años, le dio un ictus, luego tuvo otra intervención, pero la peor enfermedad es la de la mente, sin lugar a dudas", ha asegurado Terelu, admitiendo que aún se encuentran todos en proceso de duelo.

"A ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera. No se alimentaba. Cuando la gente decía si podía venir a verla, no es que lo censuráramos. Hemos hecho un acto de generosidad con personas la que querían mucho, para que no la vieran así y se quedasen con una imagen de ella que no le representaba en nada", agregó.

Esta afección respiratoria mantendrá a Terelu Campos alejada de la televisión. Después de la cancelación de Sálvame, la hija mayor de María Teresa es colaboradora de dos espacios de TVE, Mañanaros y D Corazón. También está concursando en el espacio Bake Off: famosos al horno. En este caso, se trata de un formato que fue grabado hace meses.

La última publicación en redes sociales de Terelu data del 7 de marzo, cuando quiso escribirle unas líneas a su hermana ante su aventura selvática: "No puedo estar más contenta y más orgullosa, porque yo más que nadie sé, el gran esfuerzo que has hecho, tu gran superación. Por muchas más semanas superándote", escribió, orgullosa de Carmen Borrego.

La salud de Terelu

Al cáncer de mama que padeció hace unos años -primero en el año 2012 y por último en el 2018, cuando se sometió a una doble mastectomía-, se une otra dolencia que en 2022 ella misma confesó en su blog de Lecturas: "Estos días están siendo difíciles en cuanto a la salud. El lunes empecé a notarme que no estoy bien de la garganta y de la voz. Cada vez que vamos a salir al plató nos hacemos la prueba de la covid porque es obligatoria. En ese aspecto estoy tranquila, porque sé que no es eso".

Una vez descartada la posibilidad del coronavirus, la propia Terelu despejaba todas las dudas, eso sí, previo paso por el especialista: "Fui al otorrino porque me resiento mucho del oído y me llevé una regañina por estar muchos años sin ir. Tengo un edema de Reinke".

Terelu Campos, en la 15 edición de la campaña de Eusonia, en Madrid, en 2022. Gtres

Rápidamente, nada más anunciar este problema de salud se dispararon las consultas en Internet: ¿qué es eso del edema de Reinke? Se trata de una formación de carácter progresivo cuando se da una irritación y edema en las cuerdas vocales.

Entre los síntomas más habituales está la pérdida de voz, algo que la propia Terelu reconocía en su post: "Eso me demuestra que he vuelto a la vida normal antes de la Covid-19, cuando iba a la discoteca y me quedaba sin voz porque hablaba más. (...) La humedad de Málaga lleva matándome mucho tiempo. Hace muchos años empecé a notar que la Semana Santa me producía una afonía".