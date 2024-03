La aplaudida respuesta de Jesús Ortiz, el padre de Letizia, a una persona que cuestiona en redes su trabajo

Jesús Ortiz Álvarez (74 años), el padre de la reina Letizia (51), no se ha quedado callado cuando, en las últimas horas, una usuaria, y, se entiende, seguidora de él, de la red social X -antes Twitter- le ha espetado públicamente que es imposible que haya trabajado 50 años.

Conviene recordar que fue en 2021 cuando el exmarido de Paloma Rocasolano (71) anunció su jubilación tras 50 años de experiencia en el mundo del periodismo. Jesús Ortiz hizo pública su decisión a través de una suerte de comunicado: "Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás".

Ahora, una mujer llamada Rosa ha rescatado aquel tuit para, tres años después, replicarle lo que sigue: "¿50 años trabajando? En la partida de su hija Letizia figura usted como estudiante. En la partida de nacimiento de su hija Telma (50) figura como vendedor. No salen 50 años de vida laboral. ¿Y cuándo se hizo usted periodista? ¿O su licenciatura es igual a Drdo de Sánchez?".

Cierto: además de colaborar en la radio desde los 18 años, era estudiante. Cierto: además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran delante. Ahora, cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de «sus labores»? https://t.co/aE5BoWUUDK — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) March 10, 2024

Una acusación que el padre de Letizia Ortiz ha querido responder, con total educación: "Cierto: además de colaborar en la radio desde los 18 años, era estudiante. Cierto: además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran delante. Ahora, cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de 'sus labores'?".

En esa línea, agregó Jesús Ortiz: "Y, en la partida de nacimiento de sus hijos, ¿cómo la definen? Incluso ni daban opción entonces a que una madre definiese una profesión. Perdóneme, pero corta visión tiene usted de lo que era el pluriempleo en los años 70. Como para preocuparse de lo que dijera el DNI".

El periodista Jesús Ortiz Álvarez en una fotografía tomada el día de la Confirmación de su nieta la infanta Sofía. Gtres

Sin duda, una aplaudida respuesta la del padre de Letizia que muchos de sus seguidores han celebrado. Tras este mensaje, este lunes, 11 de marzo de 2024, Jesús Ortiz ha publicado otro tuit que dice así: "Ayer, una autodenominada docente y madre de familia, 84 años, retomaba un tuit mío de hace tres años para tildarme de mentiroso".

Y añade: "La contesté con buenas palabras haciéndola ver que lo que yo decía era cierto y su respuesta fue… ¡bloquearme! Algo se nos va de las manos por aquí". Lo cierto es que Jesús Ortiz se mantiene muy activo en sus redes sociales y no duda en comentar o replicar o secundar cualquier tema de actualidad que le parezca interesante.

Aunque no suele mostrar aspectos personales o familiares, en noviembre de 2023, cuando su nieta Leonor de Borbón (18) alcanzó la mayoría de edad, y juró la Constitución en el Congreso, el abuelo Jesús dejó ver, a través de la red social, su tremendo orgullo.

El periodista agradeció a quienes le enviaron mensajes de cariño y felicitaciones mientras su nieta juraba la Constitución. Pero, entre tanto comentario, se coló uno muy curioso que no hizo más que confirmar su admiración que siente por la Princesa de Asturias.

Jesús Ortiz respondió con un "gracias" a un mensaje en el que una usuaria lo felicitaba por tener "unas hijas y nietas que son todo un ejemplo". Al hilo de estos comentarios se sumó la periodista Luz Sánchez-Mellado, escribiéndole al padre de Letizia: "Ese babero". Unas palabras que el comunicador no pasó por alto, contestando "¡Empapado!".

Fue con este discreto gesto con el que el abuelo de Leonor admitió que 'se le cae la baba' -como se dice popularmente- por la heredera y su familia.

Su jubilación en 2021

Jesús Ortiz junto a su actual pareja y razón de amor, Ana Togores. Gtres

En 2021, Jesús Ortiz utilizó sus redes para anunciar su ansiada jubilación: "Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas".

Y añadió: "Siguen en el 'coco' los más de 50 años de experiencias en todo tipo de medios, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal. Para algo servirá a alguien, digo yo". Acorde con su decisión, Jesús ha modificó su perfil, en el que ahora se puede leer: "Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión".

En esa línea, en su LinkedIn se definió como "periodista y comunicador independiente". Cabe recordar que Jesús Ortiz está separado de Paloma Rocasolano, madre de Letizia. Estuvieron tres décadas juntos. En la actualidad, Jesús mantiene una estable relación con Ana Togores, a la que conoció en 2004. Ambos viven en una residencia a las afueras de Madrid.

Ana Togores, periodista de profesión como su nuera, conoció al padre de la Reina en Estudio de Comunicación, la consultoría fundada por Ladislao Azcona en la que Jesús ha trabajado hasta el último momento. Togores siempre ha ocupado un papel secundario y ha preferido mantenerse en la sombra.