El lado personal de Emma Stone: de luchar contra la ansiedad a su relación con el comediante Dave McCary

Emma Stone (35 años) se ha convertido en una de las protagonistas absolutas de los Premios Oscar 2024. La gran favorita para ganar la estatuilla a Mejor actriz, finalmente se ha llevado el galardón por su interpretación en la película Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos.

La intérprete ha recogido su premio muy emocionada y preocupada porque se le acababa de romper el vestido por la espalda. "No soy yo, es el equipo, que ha conseguido hacer que la suma de las partes nos lleve a dónde estamos. Eso es lo mejor del cine, que todos trabajamos a una".

Muchos espectadores la conocen por sus escenas en La La Land, por la que también consiguió un Oscar como Mejor actriz. Easy A (2010) fue su primer papel protagonista. Gracias a su interpretación recibió el Premio Bafta como estrella emergente, aunque su trabajo empezó a ser reconocido en Criadas y señoras (2011), dirigida por Tate Taylor, nominada a mejor película en los Oscar.

Emma Stone junto a su pareja tras ganar el Oscar. Gtres

A pesar de que el trabajo de Emma Stone es cada vez más reconocido, la actriz mantiene una discreta vida privada, alejada del foco mediático. Así ha sido desde su relación con el actor Andrew Garfield (40), con el que coincidió en el rodaje de The Amazing Spider-Man.

Ambos se convirtieron en una de las parejas de moda y más envidiadas de la industria cinematográfica. Sin embargo, los actores rompieron en 2015 tras cuatro años de relación.

Actualmente, la intérprete vive una historia de amor con el comediante, productor, director y guionista, Dave McCary (38), quien se mostró visiblemente emocionado tras conocerse que Stone había ganado el galardón a Mejor actriz.

Están juntos desde 2016 y a pesar de que ambos intentaron llevar su relación con máxima discreción, dieron el paso de acudir juntos a alfombras rojas y entregas de premios. En 2019, comenzaron a sonar los rumores de compromiso y hasta final de diciembre no confirmaron su boda. Fue Dave McCary el que publicó una fotografía en redes sociales en la que Emma Stone mostraba su anillo. En 2021, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Louise Jean McCary.

Emma Stone se emociona durante su discurso en los Oscar 2024. EFE

Al margen de su vida sentimental, Emma Stone mantiene una gran relación de amistad con otras estrellas de Hollywood, como Jennifer Lawrence (33).

Lucha contra la ansiedad

Emma Stone vivió una infancia marcada por la ansiedad. Con tan solo siete años, la actriz ya acudía a terapia por sus frecuentes ataques de pánico y su timidez. La protagonista de La La Land reveló en 2018 cómo fue su experiencia al enfrentarse a este problema.

"Fue verdaderamente aterrador y abrumador. Estaba en casa de una amiga y, de repente, me convencí de que la casa se estaba incendiando y se iba a quemar. Estaba sentada en su cuarto, obviamente la casa no se estaba incendiando, pero no había ninguna parte de mí que no pensara que iba a morir", contó.

Desde pequeña tuvo ataques de pánico y quiso reflejarlos en sus cuadernos. "Soy más que mi ansiedad", escribió en uno de ellos para lograr superarla.

Emma Stone siempre tuvo claro que quería ser actriz y decidió apuntarse a clases de interpretación desde muy pequeña. Convenció a sus padres para que la educaran en casa porque quería compaginar sus estudios con la interpretación. De esta forma, logró que su madre la acompañara a Los Ángeles y que su padre permaneciera en Scottsdale al frente del negocio familiar de construcción.