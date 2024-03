El inesperado 'selfie' de los padres de Juan Antonio Bayona con Ariana Grande en los Premios Oscar 2024

El emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles ha acogido la 96º edición de los Premios Oscar 2024. Una gala emotiva y divertida a partes iguales que, como cada año, ha dejado un sinfín de anécdotas. Algunas se han producido fuera del escenario y han convertido en protagonistas a personajes que nada tienen que ver con la gran pantalla. Es el caso de los padres de Juan Antonio Bayona (48 años), quienes viajaron a Estados Unidos para apoyar a su hijo en una de sus noches más significativas.

La sociedad de la nieve, la gran producción del cineasta catalán, optaba al Oscar a Mejor película extranjera y a Mejor maquillaje y peluqeuría. No ha conseguido llevarse ningún galardón, pero la gala ha sido especialmente significativa tanto para Bayona como para su familia.

Carlos (48), el hermano gemelo del director y quien también tuvo una especial participación en el mencionado largometraje, se ha encargado de retransmitir su llegada al Dolby Theatre de Los Ángeles junto a sus padres, Piedad y Juan Antonio. Así, ha dejado plasmado un momento inolvidable en el que también ha tenido protagonismo la afamada cantante Ariana Grande (30).

[El beso de Cillian Murphy, el 'solo' de Slash y el disgusto de Emma Stone: las anécdotas de los Oscar 2024]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Garcia Bayona (@carlosbayona2022)

Carlos Bayona ha grabado el momento en el que ha ingresado al teatro, acompañado de sus padres. Piedad y Juan Antonio han caminado del brazo mientras su hijo, emocionado, ha captado cada instante. No han dejado de sonreír y han hecho el recorrido visiblemente emocionados.

Detrás de ellos, rodeada de fotógrafos y parte del equipo organizador, ha caminado Ariana Grande, quien sin imaginarlo, se ha unido a un selfie histórico. Al menos para la familia de Juan Antonio Bayona.

El inesperado 'selfie' de los padres y hermano de Bayona con Ariana Grande. Instagram

En un momento dado, segundos antes de entrar en el teatro, Carlos ha detenido a sus padres para hacerse una foto para el recuerdo. Ambos han seguido las instrucciones de su hijo, situándose justo detrás de él y presumiendo de sonrisa. La primera imagen se ha hecho a pocos metros del ingreso al reciento. El fondo de la segunda ha sido la escalera por la que han subido las estrellas tras posar en la alfombra roja. Ha sido en ese instante cuando ha aparecido la cantante estadounidense.

En la segunda instantánea, Carlos Bayona ha pedido a sus padres que se situaran uno a cada lado, mientras él, en el medio, dejaba constancia de la presencia de la artista, ataviada con un voluminoso vestido rosa. Entre risas, el hermano del cineasta ha revisado la inesperada imagen y ha exclamado: "¡El selfie de mis padres con Ariana Grande!".

Un momento inolvidable y, probablemente, irrepetible, que Carlos Bayona ha querido compartir en sus redes sociales. El DJ ha dejado la retransmisión de su llegada a los Oscar en un post que está causando revuelo entre sus seguidores. "Muero de amor", "Esto os lo vais a llevar para toda la vida" o "Fantasía", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Pero el hermano de Juan Antonio, además, ha compartido la foto en cuestión a través de sus stories. "Cuando Ariana Grande te estropea el selfie con tus padres en los Oscar", ha escrito en tono de humor.

Las palabras de Piedad

Juan Antonio Bayona sabía que los Oscar 2024 se convertirían en una noche inolvidable, independientemente si ganaba o no. Para el cineasta, su mayor ilusión era ver a sus padres desfilando en el emblemático teatro de Los Ángeles. "Mi padre, que es muy cinéfilo y fue quien me inculcó el amor al cine, estando en Hollywood con 83 años. No lo esperaba y verlo con su esmoquin ya es un premio a nivel personal muy grande para mí", contaba hace unos días a la prensa el director de La sociedad de la nieve.

Juan Antonio García ha estado acompañada por su mujer, Piedad Bayona, ataviada con un vestido rojo y chal rosado -a juego con Ariana Grande-. Al término de la ceremonia, ha expresado a EFE: "La noche nos ha parecido extraordinaria, maravillosa. Nos ha faltado llevarnos el Oscar, pero yo creo que el Oscar ya se lo han llevado todos, todo ese equipazo. La gente ya les ha dado el Oscar". El padre del cineasta, por su parte, ha añadido: "Ha sido entrañable ver a todos los artistas".