La difícil situación de José Carlos, marido de Carmen Borrego: el portavoz de la familia y un encargo clave

Desde que Carmen Borrego (57 años), directora de programas e hija menor de la desaparecida María Teresa Campos, decidiera enrolarse en la aventura de Supervivientes 2024, hay una persona a la que su día a día le ha cambiado sustancialmente: su marido, el empresario José Carlos Bernal.

El discreto esposo de la hermana de Terelu Campos (58) siempre ha procurado permanecer en la sombra, y sólo en contadas ocasiones ha decidido colocarse en primera línea. Desde luego, nunca por voluntad propia. Jamás había acudido, como hizo el pasado jueves, 7 de marzo de 2024, a un plató de televisión como colaborador para defender a su mujer en el reality selvático de la cadena.

José Carlos hizo un ímprobo esfuerzo y aceptó la gran petición que le hizo Carmen. En un primer momento, según relató la propia Borrego, ésta le había propuesto a su hija, Carmen Rosa Almoguera, que cogiera las riendas de su defensa desde España, pero Carmen hija se negó en redondo. Ella, fiel a su discreción, prefiere permanecer alejada de los focos.

[José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, da la última hora sobre el estado de salud de Terelu Campos]

José Carlos Bernal y Carmen Borrego, en una de sus últimas imágenes públicas antes de la incursión de ella en 'Supervivientes'. Gtres

No cruzar esa línea mediática que un día probó y se arrepintió sobremanera. Se dio cuenta de que para su profesión, la abogacía, participar en los medios de comunicación puede ser contraproducente. Así las cosas, José Carlos ha dado un paso al frente y en estas semanas no sólo es la persona que da la cara por la participación de Borrego en Honduras; también hace las veces de portavoz de la familia.

Sobre todo, en los últimos días, en los que su cuñada, Terelu, ha ingresado en el hospital por una neumonía. Tal y como detallan a EL ESPAÑOL, Borrego le dejó a José Carlos una misión y un encargo. Por un lado, la misión tenía que ver con aceptar su papel de defensor, normalizar la presencia de los paparazzi en su rutina diaria y superar su recelo a la televisión.

En lo que respecta al encargo, Carmen habría pedido a su marido que cuide y atienda a sus hijos. Que vele por ellos en todo momento durante su ausencia y distancia a miles de kilómetros. La propia tía de Alejandra Rubio (23) ha admitido en más de una ocasión que es una madre abnegada y "pesada", y que está en constante comunicación con sus vástagos.

Papel que hoy desempeña, con amor y entrega, José Carlos. Conviene puntualizar en este punto que Carmen Rosa y José María Almoguera no son hijos biológicos de José Carlos, pero como si lo fueran: él siempre ha ejercido, en la medida de lo posible, como un padre para ellos.

Carmen Borrego y José Carlos, durante la Nochebuena del año 2018. Gtres

Y así lo han visto ellos, como la figura de un segundo padre. Antes de casarse civilmente con Carmen Borrego, Bernal tuvo dos hijas: Arantxa y Mayte. De este modo, se puede decir que la pareja agregó a su historia de amor dos hijos respectivamente.

Volviendo al presente, explican que el concurso de Carmen y el ingreso de Terelu en un hospital madrileño habrían provocado una carga de estrés considerable en Bernal, quien en estos días ha hecho un gran sacrificio para estar a la altura.

Su última aparición ante los medios aconteció el pasado lunes, 11 de marzo, cuando se hizo público que Terelu estaba ingresada de urgencia. "Está mucho mejor", manifestó. También aprovechó ese encuentro con la prensa para defender a su mujer. "Estoy sorprendido porque está muy bien. Está superando todos los retos que quería superar, así que me parece muy bien", añadió.

Ante el intento de abandono de Carmen Borrego del concurso, José Carlos expresó su comprensión, señalando que es algo normal entre los concursantes del reality: "No sé si hay algún concursante que en algún momento no haya dicho 'me quiero ir de aquí'. Eso es normal".

José Carlos y el amor

José Carlos Bernal, amén de marido de Borrego, es el fiel amigo y consejero de la familia Campos y nunca ha querido participar de los medios de comunicación. Siempre fue el yerno adorado de María Teresa: el hombre de la casa para la presentadora del recordado ¡Qué tiempo tan feliz!

Borrego siempre ha protegido contra viento y marea a su esposo y razón de amor, llegando a descolgar teléfonos para salvaguardar su honor e intimidad. Bernal suma al lado de la directora y productora de programas más de una década, pues se conocieron en 2012 por intermediación de una de las hijas de él, Mayte, que trabajaba con Carmen en un programa de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha.

José Carlos junto a María Teresa Campos en una imagen tomada en Madrid, en junio de 2018. Gtres

Mayte hizo las veces de celestina: estaba convencida de que la hija de María Teresa Campos iba a encajar a la perfección con su padre. Carmen y José Carlos se dieron el 'sí, quiero' en una romántica boda en 2014. Un enlace al que acudieron 150 invitados, entre los que figuraban rostros tan conocidos como Rosa Villacastín (76), Jaime Peñafiel (91), Belén Rodríguez (57), Esperanza Gracia o Lara Dibildos (52), entre otros.

"Hablemos de Carmen y José Carlos porque eso también es hablar de amor, mucho amor. A veces, como la canción, la vida te sorprende y a ellos les cambió para siempre. Por fin, la felicidad. Por fin, el tiempo se detiene para comenzar de nuevo y para hacerlo desde la serenidad y las emociones intactas y más profundas y, todavía, algunas desconocidas", fue parte del discurso que entonó Teresa Campos el día en que Carmen y José Carlos sellaron sus vidas.

Bernal es consultor en la gestión e intermediación de activos, y ejerce como profesional independiente desde 2019. Con anterioridad, fue director ejecutivo en un bufete de abogados y, antes y durante casi una década, ejerció de Director de Restauración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.

Con el año 2000 recién estrenado, tuvo su primer contacto con el mundo de los medios de comunicación y se encargó de "la explotación de la restauración de la nueva sede de Telemadrid y la Agencia EFE en la Ciudad de la Imagen". En cuanto a su formación académica, estudió Sociología entre 1975 y 1981 en la Universidad Complutense de Madrid.