El rey Juan Carlos aterriza en España y visita a su médico en Vitoria antes de poner rumbo a su destino final, Sanxenxo

El emérito Juan Carlos (86 años) ha vuelto a España. Es la primera vez que pisa suelo español este 2024, y seguramente no será la última del año. El padre de Felipe VI (56) ha aterrizado en Vitoria con su avión privado que, según el plan de vuelo, llegaba desde Ginebra, Suiza, donde reside su hija, la infanta Cristina (58).

Juan Carlos tiene previsto este miércoles, 13 de marzo, sus revisiones médicas en la localidad del País Vasco. Es habitual que el exsoberano acuda a la clínica privada del doctor Eduardo Anitua en la capital alavesa durante sus viajes a España.

Cabe recordar que el doctor estuvo entre los invitados a la fiesta por su 86º cumpleaños que celebró en su residencia de Abu Dabi, el pasado 5 de enero, ubicada en la isla Zaya Nurai. Hasta allí se desplazaron más de 100 invitados y algunos rostros sonados como Alicia Koplowitz (72), Los del Río, Manuel Piñera Gil-Delgado, Pedro Campos y Carlos Herrera (66), entre otros.

Juan Carlos I, este miércoles, 13 de marzo. Gtres

Se espera que en las próximas horas vuele a Galicia, con destino final a Sanxenxo, donde se suele alojar en la casa de su íntimo amigo, Pedro Campos, presidente del club náutico de la localida gallega donde este fin de semana se disputarán las regatas de la clase seis metros.

Una persona de su entorno aseguró a EL ESPAÑOL que "las regatas no son más que una excusa para poder respirar el aire de su tierra, disfrutar de la gastronomía de su país y rodearse de sus íntimos amigos".

Todo parecía apuntar a que Juan Carlos realizaría su primer viaje a España este 2024 -octavo desde que se mudó a Abu Dabi en 2020- a principios de marzo, debido al repentino fallecimiento de su sobrino, Fernando Gómez-Acebo, que falleció a los 49 años el pasado 1 de marzo. El exmonarca supo de su muerte cuando se encontraba en el Gran Premio de Fórmula 1 de Baréin. Finalmente, el Emérito fue el gran ausente en el último adiós al hijo de la infanta Pilar.

Asimismo, este viaje se produce dos semanas después de que Juan Carlos y el Rey se reencontraran en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor con motivo del homenaje a Constantino de Grecia, hermano de la reina Sofía (85).

Padre e hijo, que no se veían desde el 20 de diciembre, con motivo del 60 cumpleaños de la infanta Elena, escenificaron las imágenes protagonistas del día, en las que se observaba al actual monarca español tendiendo la mano a su padre, mientras éste se apoyaba sobre uno de sus brazos.

Los viajes a España

El rey emérito Juan Carlos I en una fotografía tomada en París, en febrero de 2022. Gtres

Las visitas de Juan Carlos I a España ya se han vuelto una normalidad. Las regatas le han valido para regresar al país en el que fue Rey durante casi 40 años. Fue en mayo de 2022 cuando se conoció que iba a realizar su primer periplo a España tras su traslado a Emiratos Árabes debido a sus presuntos negocios opacos en el extranjero.

El Emérito tardó once meses en volver a su añorada España tras el revuelo mediático que supuso su estancia en el país. Así, en 2023, llegó a realizar hasta seis viajes fugaces, los cuales ya se ven como una norma habitual.

Desde entonces, ha optado por un perfil bajo y encuentros con amigos y con parte de su familia, llegando a asistir también a la celebración del 18 cumpleaños de la princesa Leonor en el Palacio de El Pardo. No obstante, no pernoctó en la capital. Llegó al país por la mañana y esa misma noche puso rumbo a Abu Dabi. En esta visita, no se espera que se desplace a Madrid.