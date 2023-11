José María, el nieto de María Teresa Campos, se incorpora tras su baja de paternidad: sabemos cuál es su trabajo

El pasado sábado 11 de noviembre de 2023, la mediática familia Campos se reunió en torno a un gran acontecimiento: el bautizo de Marc Almoguera Olmedo, el vástago de José María Almoguera (33 años) -nieto de María Teresa Campos e hijo de Carmen Borrego (57)- y su esposa, Paola Olmedo (36).

La familia, que pasó por épocas de desavenencias públicas, festejó este bautismo en armonía y con el recuerdo, doloroso y presente, de la gran María Teresa, fallecida el pasado 5 de septiembre a los 82 años. No cabe duda de que el nacimiento del nuevo miembro de la saga y el deceso de la emblemática comunicadora fueron dos razones de peso para olvidar los malos momentos.

Fue EL ESPAÑOL quien desveló, el pasado mes de junio, el nombre del primer bisnieto de la Campos. Un bebé que, de acuerdo a la información que maneja este periódico, ha cambiado la vida no sólo de José María y su mujer, sino también de su orgullosa abuela paterna, Borrego. El sobrino de Terelu Campos (58), tal como se confía, ha disfrutado de una baja de paternidad de seis semanas, el tiempo estipulado por ley.

José María Almoguera en una fotografía tomada en Madrid, días antes del fallecimiento de su abuela. Gtres

Tiempo irrecuperable y de calidad que ha disfrutado al máximo con su vástago y junto a su mujer, Paola. Ahora, pasado ese tiempo, José María ha regresado al trabajo en los últimos días. Ejerce de ayudante de producción en programas de Mediaset España. En concreto, trabaja en Cuarzo Producciones desde marzo de 2017.

Esta productora es la responsable de algunos de los programas más punteros de la cadena de Fuencarral. El nieto de la inolvidable Teresa Campos trabajó, en el pasado, en el extinto Viva la vida, y hoy forma parte del plantel de trabajadores del programa Así es la vida, presentado por Sandra Barneda (48) y César Muñoz (33), tal como ha podido conocer EL ESPAÑOL.

Ironías del destino, de la misma manera que aconteció en Viva la vida -donde José María compartió proyecto con su madre, su tía y su prima, Alejandra Rubio (23)-, en el espacio que precede a TardeAR Almoguera coincide con su madre y con Alejandra. Hablan quienes lo conocen y frecuentan en el ámbito laboral que José María es "muy simpático, buen compañero y siempre con una sonrisa".

La nueva etapa vital del joven, tras el nacimiento de su hijo y la reconciliación maternofilial, no puede ser más sosegada y plácida. Está "feliz" y se le nota nada más hablar con él. Como todos los familiares de María Teresa, lo pasó francamente mal con su fallecimiento, pues nieto y abuela, pese a todo, estaban muy unidos, y la malagueña de adopción siempre presumió de su nieto, tanto en público como en privado.

José María junto a su esposa, Paola Olmedo, días después de la muerte de María Teresa. Gtres

Confía quien puede hacerlo que Teresa también tuvo con su nieto un detalle en forma de varios objetos muy especiales que se le hicieron llegar tras su muerte. José María cursó un grado medio de Producción en la Escuela Superior de Comunicación CEV, en Madrid. Tras estos estudios, Almoguera hijo ha probado suerte en algunos medios.

Hace un tiempo, se deslizó a EL ESPAÑOL lo que sigue sobre José María: "Fíjate si es discreto que no tiene ni redes sociales. Lleva una vida muy sencilla, pero para adentro. La familia sabe cuál es su postura y su decisión y la respetan". La popularidad de las Campos "no le afecta porque no la vive, ni para bien ni para mal. Se puede decir que ha conseguido no pertenecer a lo público".

Su hermana, Carmen Rosa

Fue en marzo de 2018 cuando el nombre de Carmen Rosa saltó a los medios de comunicación de la mano de su madre. Era la primera incursión en el mundo del cuore para una Carmen Rosa Almoguera un tanto apocada y centrada de lleno en el mundo de la abogacía.

Tan sólo hacía un alto en su anonimato. "Cuando tú tienes tanto orgullo por alguien como yo siento por Carmen, no es extraño", se excusaba la madre ante la sorpresiva exposición. La joven se ponía ante el foco justo una semana después de que su prima Alejandra Rubio, hiciera lo propio junto a su madre por su mayoría de edad. Carmen Rosa es abogada de profesión.

Desde que estudió la carrera de Abogacía ha estado haciendo prácticas en dos despachos, según le consta a este medio. Pero en julio de 2021 probó suerte como independiente y autónoma, tras su salida del último bufete, Saura Legal. En estos momentos, se ha montado "por su cuenta" y le va "francamente bien", detalla alguien próximo al entorno de las Campos.

