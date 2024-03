Maxi Iglesias, destrozado tras la muerte de su abuela: "Se va un pilar de la familia, pero lo que dejas es mucho y sólido"

Maxi Iglesias (33 años), roto de dolor, ha comunicado en sus redes el fallecimiento de su abuela. Se llamaba Rosa, nombre que le pusieron "en un adelanto de lo que sería. De tallo fuerte y alma hermosa". Así lo expresa el propio actor, en una desgarradora carta que escribe junto a un emotivo y variado álbum de fotos.

La abuela del intérprete habría perdido la vida hace pocos días. Maxi Iglesias no desvela cuándo, pero comparte las actividades que hacía a su lado y algunos detalles que permiten intuir cómo era Rosa.

"Eso es lo que hacíamos cada semana hasta hace unos días... Hablar, quedar para comer, viajar, ver la TV, pasear, tomar 'la cañita', café...", comienza el actor madrileño en su texto. Sus palabras quedan confirmadas en la serie de fotos que comparte en su perfil de Instagram.

A continuación, Maxi Iglesias se deshace en halagos hacia su abuela, haciéndose eco de todas las cosas buenas que tenía. "Generosa. Siempre la primera para ayudar, atender y preguntar por los demás... Denunciar lo injusto. Valorar la sinceridad. Celebrar. Brindar. Aconsejar. Sufrir con el mal de otros. De reír con sus bromas y recuerdos de todo (y vaya) su vida", expresa el actor.

A lo largo del texto, Maxi Iglesias, con cierto humor, hasta revela la línea política que seguía su abuela Rosa: "Con más años cotizados a sus espaldas que nadie que conozca. Con sus tradiciones, de donde no la movías. Eso sí, ir a votar a su PSOE incluso mala y sin poder caminar".

El actor prosigue con el recuerdo de otros tantos planes que le gustaba hacer a su abuela: "Ver el mar y gozar, sencillamente sentarse a mirar su ciudad. Saludar por el barrio a toda la gente que la veía al pasar. ¿Y qué tal? Qué fama, oiga".

En un intento de consuelo, el intérprete de Valeria expresa que aunque su abuela no está físicamente, se queda "para guiar". "Se va un pilar de la familia, pero lo que deja es mucho y sólido. Cada conversación, todo lo que le pregunté, me contó, me aconsejó", expresa Maxi Iglesias, destrozado. "Descansa en paz, después de tanto baile, ya está... 1932-2024", finaliza el actor.

Nada más compartir la noticia, Maxi Iglesias ha recibido un sinfín de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores. Destacan, sobre todo, los comentarios de conocidas figuras. "Te acompaño en el sentimiento amigo. No hay consuelo alguno ahora mismo. Pero estoy convencido de que se habrá ido en paz por el amor tan grande que os teníais. Mucha fuerza", expresa Miguel Ángel Muñoz (40) en el post del intérprete. "Maxi, cariño, todo mi amor", escribe, por su parte, Paula Echevarría (46). A la ola de textos también se suman Chenoa (48) y o Elena Furiase (36), intentando consolar al artista.