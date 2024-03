Inmaculada Casal y María del Monte se someterán a un examen forense para analizar sus secuelas tras el robo

Novedades en el caso de Antonio Tejado (36 años) y el robo a la vivienda de su tía, María del Monte (61), y su mujer, la periodista Inmaculada Casal (60), ocurrido en agosto de 2023. El famoso matrimonio se someterá a un examen forense para determinar las secuelas tras el asalto.

Ha sido el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, quien ha ordenado que la pareja sea examinada por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML). Una información que adelantó Diario de Sevilla y que este miércoles, 27 de marzo, confirma la revista Semana.

El reconocimiento médico de la pareja ha sido solicitado por el abogado Francisco Baena Bocanegra, que ejerce la acusación particular de María del Monte e Inmaculada, mientras el sobrino de la cantante, el excolaborador de Telecinco, continúa en prisión provisional acusado de ser el "autor intelectual" del asalto.

María del Monte e Inmaculada Casal en los juzgados de Sevilla, el pasado 16 de febrero. Gtres

El letrado señaló en un documento que tanto María como su pareja vienen sufriendo "lesiones psicológicas por las que a día de hoy se encuentran en tratamiento". Del mismo modo, Baena aseguró que la respetada presentadora de Andalucía de tarde sufrió "lesiones físicas" como consecuencia del robo tras maniatarla con el cable del teléfono móvil. Finalmente, pidió dicho reconocimiento por parte del "forense especialista en psiquiatría".

Cabe destacar que Tejado seguirá en prisión por su presunta implicación en el robo, tal y como lo indicó la Fiscalía de Sevilla, oponiéndose así a la petición de su abogado, Fernando Velo, que pedía que su cliente sevillano abandonase la prisión de Sevilla I. Sin embargo, la Fiscalía sí que fija una fianza en el caso de que el juez así lo valore. El coste a pagar sería de 100.000 euros.

Antonio Tejado, el día que declaró ante el juez, el pasado 15 de marzo. Gtres

Fue el pasado 15 de marzo cuando Tejado -también el presunto líder de la banda dedicada a robar en chalés de lujo, conocido como El Ruso- declaró voluntariamente ante el juez. "Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver", apuntó al juez, según Diario de Sevilla, que tuvo acceso a parte del contenido de su declaración. El sobrino de la artista abandonó entre lágrimas la sala de los juzgados donde se celebró la comparecencia.

Un mes antes, el 16 de febrero, María del Monte e Inmaculada también prestaron declaración. Aparecieron cogidas del brazo, confirmando su unión en momentos tan complicados. "Los episodios desagradables se intentan ir olvidando y para nosotras es muy duro revivirlo", explicó la artista.

Y añadió: "A partir de este momento no vamos a hacer más declaraciones. Hemos confiado y seguimos confiando en el sistema judicial de nuestro país. (...) No quiero que penséis mal si no me paro en la puerta de casa, es que todo esto está en manos de la instrucción cuyo veredicto está por terminar. Pido cautela y prudencia".

Según pudo conocer EL ESPAÑOL, la cantante de Salta la rana está "tocada, como es natural", pero su situación no es tan dramática como se ha intentado hacer ver. Aunque eso sí, desde aquel fatídico agosto en el que sus vidas cambiaron para siempre, ambas decidieron "reforzar la seguridad de su casa", indicó una fuente de total solvencia a este medio.