La espeluznante declaración de la empleada de María del Monte e Inma Casal: "Pensé que las habían matado"

"Pensé que las habían matado", ha sido una de las primeras frases que ha entonado, este viernes, 1 de marzo, ante el juez la empleada del hogar de María del Monte (61 años) e Inmaculada Casal (60), en su esperada declaración por el violento asalto a la casa de la artista y su mujer, el pasado 25 de agosto.

Esta trabajadora, según informa Diario de Sevilla, ha comparecido como testigo y ha ratificado la declaración que prestó ante la Guardia Civil. La asalariada de María del Monte, quien ha reiterado, además, el miedo que vivieron durante el asalto, ha explicado que se despertó en la madrugada del 25 de agosto tras escuchar un "fuerte ruido".

En un principio, esta asistenta doméstica barajó la posibilidad de que ese sonido obedeciera a la hija de Inmaculada y a su marido, quienes "habían salido" esa noche. Acto seguido, esta empleada fue al cuarto de baño y alguien intentó entrar en el mismo, diciéndole ella que "estaba ocupado".

María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, en una de sus primeras declaraciones ante la prensa. Gtres

Al salir del baño, vio a uno de los asaltantes con pasamontañas. Este atracador le dijo que no se preocupara, que era "un robo y no pasaría nada". No obstante, este viernes, 1 de marzo, la empleada le ha manifestado al juez que, al ver al ladrón, "pensó que las habían matado", en clara alusión a María del Monte e Inmaculada Casal.

Este atracador le dijo a la asistenta que tenían "a la chica y al novio" -la hija de Inmaculada y el yerno de ésta-, y le interpelaron por el número de personas que habitaban la casa en ese momento. En ese momento, siempre según el relato de esta mujer, la llevaron junto a la hija de Inmaculada y su marido y los tres permanecieron juntos hasta que los atracadores abandonaron el domicilio.

Además, ha explicado la trabajadora del hogar de María del Monte que lleva junto a la artista tres años y que continúa prestándole su servicio. En esa línea, esta mujer ha manifestado desconocer que María e Inmaculada tuvieran en casa una caja fuerte. En su declaración anterior ante la Guardia Civil, esta empleada aseguró que cuando limpiaba en el vestidor la caja fuerte era, para ella, "un mueble más".

La declaración de la empleada de María e Inmaculada ha sido la última de las cinco víctimas del asalto, después de que María, su mujer, la hija de ésta y su marido facilitaran su versión debidamente. Tras esto, todo apunta a que la defensa de Antonio Tejado -también de alguno de los investigados que están en prisión provisional- va a solicitar su comparecencia para declarar.

Antonio y las "extorsiones"

Antonio Tejado en una fotografía tomada en Sevilla, en 2022. Gtres

Mientras se esclarece el grado de implicación de Antonio Tejado como presunto autor intelectual del robo a su tía, y sigue en prisión provosional y sin fianza, se van conociendo más detalles del caso.

Hace unos días, se desveló que la Guardia Civil sospecha que la banda criminal que asaltó la casa de María del Monte -formada por El Ruso, presunto líder de la banda criminal, además de otros acusados- realizaba "extorsiones en nombre de Antonio Tejado", según señalaron los agentes en el atestado enviado al juzgado que investiga el asalto.

La Guardia Civil ha analizado las "amistades y relaciones de Antonio Tejado con personas de origen ruso", y destaca la "multitud de fotografías existentes" en los perfiles de Instagram del sobrino de María del Monte, en las que aparece "con personas con multitud de antecedentes policiales y entre las que se encuentra Arseny Garibyan", el boxeador ruso, y al que Tejado define como "hermano o bro", diminutivo de brother en inglés.

Dicha relación también ha quedado reflejada en unas escuchas telefónicas a las que ha tenido acceso la Guardia Civil, que recoge una llamada entre Tejado y su madre, María José, el pasado 6 de febrero sobre las 14:51 horas, tan sólo tres días antes de que saliera a la luz la detención del exconcursante de GH Dúo.

Este viernes, 1 de marzo, el letrado de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha evitado confirmar si solicitará su declaración ante el juez una vez escuche el testimonio de la empleada de la artista. "Ya lo he dicho, no voy a decir nada que tenga que ver con el procedimiento", ha zanjado a su llegada a los juzgados.