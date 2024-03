Alba Díaz, enamorada de nuevo: descubrimos a Marcos Terrones, el músico urbano que le ha devuelto la ilusión

En el seno de los Martín Berrocal no solamente ha encontrado el amor, y está disfrutando de sus mieles, la diseñadora Vicky Martín Berrocal (51 años), junto al empresario Enrique Solís (33). Hay otro miembro de la familia que está atravesando un excelso momento en lo que se refiere a sus sentimientos.

La influencer Alba Díaz Martín (24), hija también de Manuel Díaz El Cordobés (55), está de nuevo enamorada. Tras romper en mayo de 2023 con su última pareja reconocida, el futbolista Alberto García Delgado, la it girl ha recuperado la ilusión y existe en su corazón una persona muy especial. Así lo avanza este Miércoles Santo, 27 de marzo, la revista Diez Minutos.

La hija de Vicky Martín Berrocal está enamorada de un músico y productor madrileño, de 29 años, llamado Marcos Terrones. El joven, que trabaja bajo el nombre artístico de Oddliquor, es un músico que lleva años viviendo de su gran pasión: la música urbana. Ha trabajado con grandes artistas de talla de Nathy Peluso (29) o Natalia Lacunza (25).

[Descubrimos la cita secreta de Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís tras conocerse su relación: las discretas fotos]

La portada de la revista 'Diez Minutos' de este miércoles, 27.

Detalla la citada publicación que Marcos está integrado en la familia de ella. Tanto que hace unos días, durante la celebración del 51 cumpleaños de Vicky, Alba no dudó en dejarse acompañar por su pareja.

El semanario sustenta la información con un reportaje fotográfico en el que la dupla, cómplice y enamorada, da un paseo por las calles de Madrid mientras realiza unas compras.

Tal y como detallan fuentes de total solvencia a EL ESPAÑOL, la pareja inició su relación sentimental hace alrededor de cuatro meses, en torno a "octubre o noviembre" de 2023.

En esa línea, este medio puede confirmar que los enamorados han disfrutado unos días en el campo, en Sevilla, en la casa que tiene en propiedad Manuel Díaz El Cordobés, el padre de Vicky.

Los dos 'stories' que han publicado en las últimas horas Alba y Marcos, en el campo, en Sevilla.

Una suerte de escapada romántica de la que ambos han dejado algunas pistas en sus respectivas redes sociales. Deslizan a este periódico que, al cierre de este artículo, ambos ya se encuentran de regreso en Madrid.

Retornaron a la capital de España, siempre según la fuente que facilita la información, este pasado martes, 26 de marzo, en un AVE que pospusieron para la tarde, cuando en un inicio la intención de ambos era coger el de las doce de la mañana de este pasado día 26.

Marcos nació en Parla, en Madrid. Además de su pasión por la música, también quiso probar suerte, hace un tiempo, en el mundo de la interpretación. De acuerdo a sus propias confesiones en una entrevista concedida a Los40 Urban, en 2022, Terrones es una persona perfeccionista y obsesivo con su trabajo. En otra interviú, más reciente, en 2023, admitió ir a terapia.

Marcos Terrones en una imagen de sus redes.

"He pasado por muchos grupos desde pequeño. Me ha costado encajar porque me decían que era un incomprendido. Hablaba diferente, pensaba diferente, pero tampoco me sentía especial. Yo quería formar parte todo el rato de algún sitio y me ha costado encontrar mi lugar. Mi cabeza está muy bien en este momento", reconoció Marcos, alias Oddliquor.

Los otros amores de Alba

Antes de la llegada de Marcos a la vida de la influencer, Alba probó suerte en el amor, al menos con carácter público, con dos hombres que marcaron su vida. Antes de enamorarse del futbolista Alberto García Delgado, la única relación conocida de Alba Díaz, desde que cumpliera su mayoría de edad, hace ya seis años, fue la que mantuvo con el empresario Javier Calle Mora (36). Un romance un tanto turbulento por el que ella apostó sobremanera.