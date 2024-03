La discreta vida de María del Monte siete meses después del robo: mayor seguridad y sus visitas a una hermandad

El 16 de febrero de 2024, la artista María del Monte (61 años) y su mujer, Inmaculada Casal (60), acudieron a prestar declaración al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla tras el robo que sufrieron en su domicilio, en agosto de 2023. Un atraco del que señalaron al sobrino de la artista, Antonio Tejado (36), como el "autor intelectual".

"A partir de este momento no vamos a hacer más declaraciones. Hemos confiado y seguimos confiando en el sistema judicial de nuestro país. (...) No quiero que penséis mal si no me paro en la puerta de casa, es que todo esto está en manos de la instrucción cuyo veredicto está por terminar. Pido cautela y prudencia", fueron algunas de las declaraciones que entonó la artista sevillana a las puertas de los juzgados.

"No tengo nada más que hacer aquí. Quiero pediros ayuda. Que nos ayudéis a intentar retomar nuestra vida y eso pasa por salir de casa con normalidad", remachó, tajante, Del Monte. Ese día, 16, fue el último en que se vio a la cantante públicamente. Un mes y seis días después de aquel aciago día, sólo Inmaculada Casal, la esposa de María, ha seguido expuesta a través de su programa en Canal Sur, Andalucía de tarde.

María del Monte e Inmaculada Casal a su llegada a los juzgados, el pasado 16 de febrero de 2024, en Sevilla. Gtres

María del Monte, en cambio, está desaparecida del foco público. ¿Dónde está la cantante? ¿Por qué no existe una sola imagen de ella, máxime después de haber declarado su sobrino? ¿Cómo está María? EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta a estas cuestiones a través del entorno más próximo a la intérprete de Salta la rana. Tanto María como Inmaculada siguen haciendo "vida normal".

No es verdad que María del Monte esté encerrada a cal y canto en su casa de Gines desde que declaró el pasado mes de febrero. Cierto es que en los últimos días, desde el pasado viernes, 15 de marzo, cuando Tejado se sentó ante el juez, la artista ha procurado no exponerse en exceso, "por prudencia" y para evitar el encuentro con los fotógrafos.

Fiel a su palabra, entiende que no tiene nada que decir más allá de que confía en la Justicia española. Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre el estado anímico de la sevillana, pero a EL ESPAÑOL llega una información más que tranquilizadora. Está "tocada, como es natural", pero su situación no es tan dramática como se ha intentado hacer ver.

Sobre el día a día de Del Monte en su casa de Gines, se desliza que poco a poco "va recuperando la tranquilidad. Ha reforzado la seguridad de su casa". En el plano profesional, María está atravesando un momento tranquilo, sin giras musicales y sin compromisos televisivos. En abril de 2022, sacó al mercado su último disco, Todo vuelve, después de 14 años sin grabar.

María, volcada en la fe

María del Monte junto a Sara Baras, en su última salida pública, el pasado 7 de marzo.

María es una mujer fuerte que trata de mirar al futuro, con gran resiliencia, y siempre bien rodeada a nivel afectivo. ¿Por qué no existen fotografías suyas recientes? Simple y llanamente porque los fotógrafos no la han captado, pero ella sale de casa con la misma frecuencia que antes. "Claro que sale. No está recogida en su casa, lo que pasa es que la prensa no la pilla", informa una persona próxima.



"Sé que va con frecuencia a la hermandad a la que pertenece, la hermandad de Monte-Sión, en Sevilla. Ella suele ir con frecuencia, es hermana y siempre va antes de Semana Santa", se apunta acertadamente. Ella, ferviente devota, se ha refugiado en la fe en estos momentos tan convulsos y agitados.

De hecho, a EL ESPAÑOL le consta que María acude con regularidad a la capilla de Nuestra Señora del Rosario, conocida como capilla de Monte-Sión. Allí está la virgen de la que la artista es devota y a la que confía su dolor y zozobra. En abril de 2023, María publicó la imagen Jesús orando en el huerto, perteneciente a la citada hermandad, y escribió en su Instagram: "Hacía tres años que no iba a la capilla de Monte-Sión. Los motivos ya se saben".

Y añadió: "He sacado fuerzas para ir a verlos, pero al final me he roto. Creía que era más fuerte, pero resulta que no, que las ausencias duelen y es inevitable que sea así. El desgarro, el dolor, la pena… afloran en ocasiones más de la cuenta y sin control. Cómo duele saber que están y no verlos. Ocurre todos los días, pero hoy mucho más".

En otro orden de cosas, María del Monte también hace vida social con amigos, aunque no exista constancia gráfica de ello, insisten a este periódico. Asegura, además, quien puede hacerlo que los amigos de María la visitan en su casa y está muy arropada: "Los amigos van a verla y ella sale a comer o a cenar". Se pone sobre la pista de EL ESPAÑOL la última salida de María: a un espectáculo de la artista Sara Baras (52), el pasado 7 de marzo.

En efecto, la propia María presume de ese encuentro con su amiga Sara en su red social. Es su última publicación, y reza así: "Anoche tuve la suerte de disfrutar de su elegancia, profesionalidad, arte, saber estar. Perfeccionismo, esfuerzo… Vuela es el título del espectáculo y consiguió que todos los presentes lo hiciéramos -cada uno donde quiso-. Gracias, Sara. Sin duda, una gran mujer".

Las palabras de Inmaculada

Inmaculada Casal, el pasado domingo, 17 de marzo, en su programa 'Andalucía de tarde'.

Inmaculada Casal, la discreta mujer de María del Monte, y su razón de amor desde hace 25 años, ha demostrado su vasta profesionalidad en estas intensas y dolorosas semanas tras la detención de Antonio Tejado. Ella, lejos de ausentarse de su puesto de trabajo en Canal Sur como presentadora, ha continuado al frente de él.

Este pasado domingo, 17 de marzo, Casal ha presentado la sección de tribunales de su programa Andalucía de tarde, y allí se ha abordado la declaración ante el juez de Tejado. Visiblemente seria e incómoda en determinados momentos, Inma -como la conoce su entorno- ha soportado estoicamente el momento y tan sólo al final del debate ha entonado unas discretas y esclarecedoras palabras.

Casal tan sólo ha roto su silencio para aclarar el estado de salud tanto de ella como de María: "Estamos deseando de que se haga justicia. Aclarar que estamos perfectamente. Nuestro estado de salud, gracias a Dios, es perfecto. Tanto el de María como el mío. Cada vez que hablan en los medios de esto, o nos preguntan, lo revivimos. Es una experiencia tan traumática que espero no deseársela a nadie".