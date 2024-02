María del Monte, al borde de las lágrimas tras declarar: "Os pido que nos ayudéis a retomar nuestra vida"

María del Monte (61 años) e Inmaculada Casal (60) han estado alrededor de seis horas frente al juez. A las 8:45 de la mañana de este viernes, 16 de febrero, en medio de una gran expectación mediática, la artista y la comunicadora llegaban al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para declarar sobre el robo que sufrieron en su casa el pasado verano. Aparecían cogidas del brazo, confirmando su unión en momentos tan complicados.

Tras un breve encuentro con los medios de comunicación allí congregados, María del Monte e Inmaculada Casal relataron lo que ocurrió el día que robaron en su domicilio de Sevilla y en el que habría estado implicado Antonio Tejado (36).

El sobrino de la folclórica, quien se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado lunes, 12 de febrero, por pertenecer a una presunta organización criminal que se dedicaba a robar en casas de lujo, podría haber sido el autor intelectual del robo de la vivienda de María e Inmaculada.

Declaraciones de María del Monte a la salida de los juzgados.

Tras la declaración de la cantante, la presentadora y la hija y el yerno de ésta, era Del Monte quien tomaba la palabra pidiendo y, al borde de las lágrimas, ha pedido ayuda a la prensa. "Esa ayuda pasa por no hacer guardia a las puertas de mi casa, que podamos retomar nuestra vida", decía la artista. "A partir de este momento", continuaba, "no vamos a hacer más declaraciones. Hemos confiado y seguimos confiando en el sistema judicial de nuestro país. Lamentablemente, no hemos recuperado nada, pero no perdemos la esperanza. Estamos sanas y estamos todos bien", proseguía.

"No quiero que penséis mal si no me paro en la puerta de casa, es que todo esto está en manos de la instrucción cuyo veredicto está por terminar. Pido cautela y prudencia. No tengo nada más que hacer aquí. Quiero pediros ayuda. Que nos ayudéis a intentar retomar nuestra vida y eso pasa por salir de casa con normalidad. Sabéis el cariño y el respeto que nos tenemos mutuamente y espero que siga siendo así. Entendemos vuestro trabajo. No me queda más remedio que hacerlo. Gracias a todos por el respeto. No voy a responder a ninguna pregunta. Todo forma parte de la justicia. Hemos cumplido con nuestra obligación. Muchas gracias."

Esta mañana, no obstante, la cantante dejaba claro que acudía a los juzgados para contar "lo que ocurrió" aquel 25 de agosto. Manteniéndose en la misma línea que ha seguido desde que salió a la luz la detención del sevillano, ha insistido en que confían "en la presunción de inocencia". Así, dejaba claro que no será ella quien acuse a su sobrino hasta que haya sentencia. "Esto es una investigación que se está realizando para averiguar lo que ocurrió esa noche", zanjaba previo a su encuentro con el juez.

María del Monte e Inmaculada Casal no han sido las únicas a las que ha llamado el magistrado. La hija de la periodista, Teresa, su yerno, Damián, así como una empleada del hogar, también han sido citados a declarar. En cuanto al atraco a la vivienda de María del Monte y la supuesta implicación de Antonio Tejado, el abogado de su sobrino insiste en su inocencia y niega cualquier vinculación con el caso.

