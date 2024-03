Mayte García, exmujer de Santi Cañizares, se sincera sobre la muerte de su hijo: "Le di permiso para irse"

Este sábado, 23 de marzo, se cumplen seis años del fallecimiento de Santi, hijo del exportero Santi Cañizares (54 años) y Mayte García. El pequeño sólo tenía cinco años cuando moría a causa de un tumor cerebral contra el que estuvo luchando durante un tiempo.

Con motivo de esta fecha, su madre ha querido sentarse en De Viernes para relatar uno de los episodios más complicados de su vida y cómo lo recuerda tiempo después. La muerte de Santi llenó de dolor a la familia, que lo intentó todo por salvar su vida.

Desde entonces, las cosas han cambiado mucho: el matrimonio decidió divorciarse en 2021 tras 13 años de relación, cuatro hijos en común y unas posturas cada vez más "alejadas".

Santi, en una imagen compartida por su madre en redes sociales.

"Mi niño empezó con vómitos y mareos. Entró en coma. Le hicieron una resonancia y ahí me dijeron que tenía un tumor cerebral. Se aferró a la vida literalmente. Tuvo como dos paradas cardiorrespiratorias, lo cogí una tarde que ya estaba muy malito y le di permiso para marcharse, el permiso que no deberíamos darle ninguno a nuestros hijos, y las gracias por todo lo que me había enseñado", explicaba Mayte García conteniendo las lágrimas.

"Para aquellos papás que están sufriendo esta enfermedad con sus hijos, quiero decirles que nunca pierdan la esperanza y si llega el momento en el que un hijo tiene que partir, se aprende a vivir con el dolor de su ausencia, pero hay que seguir viviendo. Siempre hay un motivo por el que luchar y por el que vivir", ha defendido en el plató de televisión.

Santi murió a los cinco años y un año después de que le diagnosticasen la enfermedad. Un tiempo en el que sus padres dieron todo por él y estuvieron con él hasta su último suspiro. "Los cinco años que me ha regalado Santi, a mí me ha dado la vida. Era amor puro. Dios pone ángeles en camino y a mi me puso a mi hijo", reconoce.

Mayte García, ha explicado cómo vivió los momentos meses previos a su fallecimiento: "El duelo lo pase en vida. En esos meses donde te dicen que ya no hay nada que hacer, pase por todas las facetas: rabia, cabreo, amor...".

Mayte García, en el plató de 'De Viernes'.

La exmujer del portero ha revelado también lo que sintió una vez sabía que su hijo se moría y decidió darle ese "permiso" para hacerlo: "Su última palabra que dijo fue mamá. De los infartos que le habían dado, no había hablado y decía muy pocas cosas. Ahí me dejó un poco en shock. Cuando mi hijo fallece, al segundo sentí una paz interior, flotaba, levitaba... yo sólo decía: 'Si esto es el uno por cierto de lo que sentimos cuando morimos, yo ya no le tengo miedo a la muerte'. Fue duro proteger a mis tres hijas".

El pasado año, el exmatrimonio quiso homenajear a su hijo fallecido en la comunión de sus dos mellizas. Lo hicieron tanto en persona, como por redes sociales con un sentido y emotivo mensaje que no dudaron en compartir: "Santi, como ves sigues vivo en nuestros corazones y más presente que nunca. Un beso al cielo y a ellas por brillar y ser tan bonitas".