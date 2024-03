Gema, la madre del hijo con autismo de Dioni (Camela), desesperada: su decisión ante el último desaire del cantante

Dionisio Martín Lobato (53 años), conocido mediáticamente como Dioni, componente del celebérrimo grupo Camela, concedió junto a su otra mitad, su cuñada, Ángeles Muñoz, una reveladora entrevista en Lo de Évole, el programa de laSexta presentado por Jordi Évole (49). Fue el pasado domingo, 17 de marzo, cuando la dupla artística hizo un repaso por sus apoteósicos 30 años sobre los escenarios y acerca de aquellos escollos que hallaron en el camino.

Hay una parcela que, en concreto, Dioni no abordó en demasía: la familiar. El artista prefirió no excederse en detalles sobre su vertiente como marido y padre. Está felizmente casado con Lucía Muñoz y forman una sólida familia que ampliaron con la llegada de sus dos hijos en común, Rubén y Cristofer.

Dioni no sólo tiene dos vástagos, existe un tercero: Daniel (32), un joven autista fruto de un idilio que vivió el cantante, en su juventud, con Gema Moreno. Ella tenía 16 años; él, 20. Su historia duró sólo unos meses, pero el tiempo suficiente para que naciera Daniel. Dioni, siempre según la versión de ella, se desentendió del niño, pese a la prueba de ADN que le adjudicó la paternidad.

Gema Moreno junto a su hijo Daniel en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

Martín Lobato, eso sí, se hace cargo económico al abonar, mensualmente, la pensión a su hijo pequeño. Pero, a nivel afectivo, Daniel nunca recibió el arropo, el cariño y el amor de un padre. El pasado domingo, como era de esperar para Gema -así lo confiesa ella a EL ESPAÑOL-, Dioni no mencionó a Daniel. Como si éste no existiera. Un último desaire que ha dolido especialmente a la progenitora del joven.

No entiende tanto desplante. "Qué impotencia siento, de verdad. Daniel parece no existir para él. -Dioni- no es la persona que yo creí conocer. El programa no lo vi porque no puedo verle", se desahoga Gema. En ese punto, informa lo que hace unos días adelantó 20minutos: "Dani estuvo malo hace poco con neumonía. Intenté hablar con el padre -a través de su productora- y me dijeron que estaba de vacaciones".

Añade al punto: "Que estaba fuera y que no podían localizarlo. Casi un mes ha estado sin saber nada y aún estoy esperando que se ponga en contacto conmigo. Como madre, creo que era mi obligación decírselo. (...) El ingreso fue de unas horas y nos vinimos a casa. Está con el tratamiento, oxígeno... Dani estaba muy nervioso".

Gema no puede más. Además, también ella está delicada de salud y no puede permitirse el lujo, siquiera, de mirar por ella. Todo su tiempo y energía están centrados en Daniel. Sostiene que no va a parar hasta conseguir que se haga justicia con su hijo. Está estudiando interponer cuantas medidas sean necesarias. "Él pasa la pensión que le dictó el juez y listo".

Pero ¿y el amor y el cariño y la figura de un padre? "Voy a poner en funcionamiento todas las acciones habidas y por haber", asevera, en aras de que se vele por el bienestar emocional de su hijo, el cual está sufriendo lo indecible, según la versión de su madre.

Relación inexistente

La relación paternofilial es, pues, inexistente. Ya lo era en 2022 y así sigue siendo a día de hoy, en 2024: Dioni, defiende Gema Moreno, no se ha puesto en contacto con su hijo, ni qué decir con ella.

Gema Moreno junto a su hijo en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

"No tenemos noticias de él. No se ha puesto en contacto con su hijo, y menos conmigo. (...) En este tiempo no he querido participar en nada, porque sólo se busca el morbo, y no es lo que realmente queremos mi hijo y yo", aseguró, dolida y agotada, la madre de Daniel, el pasado mes de febrero a este medio.

"Un juez no piensa en el cuidador, en la persona que está 24 horas, 365 días, sin poder permitirse el lujo de ponerse enferma o necesitar descansar o de poder salir a tomar un café. (...) Me siento impotente, porque él tiene medios y tiempo", agregó, consumida de impotencia.

Desveló entonces Gema que todos los días "me pregunto lo mismo, ¿cómo puede vivir y dormir sin remordimiento?". Daniel echa en falta la figura afectiva de su padre. "Para mí es duro que sus otros hijos vivan de maravilla y el mío, que necesita un montón de cosas, no puede permitírselas cuando son necesarias", subrayó semanas atrás.

Sobre el día a día de Daniel, su madre informa: "Dani es dependiente y va a un centro de día. Yo dejé de trabajar hace años para dedicarme única y exclusivamente a él". Este centro, apostilló Gema a EL ESPAÑOL, pertenece a la Comunidad de Madrid.

¿Qué piensa Dioni?

Dioni no siempre ha estado callado con respecto a la existencia del joven Daniel. En 2022, tras semanas de intensas habladurías, Dioni emitió un comunicado, donde sostuvo, entre otras cosas, lo que sigue: "Recibí la demanda de paternidad en 1999, sometiéndome a las pruebas voluntariamente. Después tuvimos una única conversación telefónica poco agradable, lo reconozco. (...)".

Y añadió: "Nunca hubo el menor intento de acercamiento personal por su parte. Durante muchos años nada supe del día a día de Dani. (...) Es cierto que en la peor época de la crisis no pude hacer frente a la totalidad del pago acordado cada mensualidad". La versión de Gema Moreno, en cambio, dista mucho de la del cantante.