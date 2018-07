Las exigencias de Maxi Iglesias para atender a los medios en un 'photocall'

Maxi Iglesias (27 años) no habla con los medios de comunicación a cualquier precio y sin obtener algo a cambio. Él siempre lo hace encantado, pero lo que nadie sabe es que, previamente, trabaja una condición y lo hace en 'petit comité'. Solo pide una única cosa para 'dejarse hacer' por los periodistas. En su último acto público de esta semana JALEOS ha sido testigo presencial de la especie de cláusula que sobrevuela al actor en su acercamiento con la prensa. Al menos, si no siempre, sí en la gran fiesta que dio Vogue por sus treinta años de existencia.

Con un traje que le caía a la perfección y una impecable sonrisa en los labios, el actor posó ante los fotógrafos. Tras estos minutos de flashes y reclamos, y mientras Maxi acortaba la distancia con los periodistas, pidió en voz baja al organizador su requerimiento y este medio conoció el contenido. "Por favor, Maxi pide que se apunte o se hable de alguna manera de la obra de teatro que va a protagonizar en Mérida en breve. Agradecería que se hablara de eso para poder acercarse", pudo escuchar este medio.

La actor de 'Velvet'. Gtres

Acto seguido, Iglesias se acercó con su habitual simpatía y exquisitez en el trato. Y, como había solicitado el actor, una de las primeras preguntas a las que tuvo que responder fue la de su inminente trabajo. Él, orgulloso, respondió solícito. Fue una solicitud tan 'in extremis' que algunos compañeros dieron por hecho que ya se encontraba el actor de Física o Química sobre las tablas. "No, no, todavía no he empezado con ella", tuvo que corregir el protagonista hasta en dos ocasiones. Cabe destacar que el joven se mostró distendido en su encuentro mediático y no vetó ninguna pregunta, por muy incómoda que fuera: trabajo, vacaciones y amor. En este último término Maxi se proclamó feliz con su soltería; de hecho, una de sus frases más repetidas en los últimos tiempos es la que sigue: "Soy demasiado romántico para los tiempos que corren". Poco se conoce de la vida amorosa de Maxi.

Él siempre se ha mostrado muy reservado en relación a su intimidad. Únicamente se le conoce una relación sentimental estable con la hija de un empresario, Saray Muñoz, la cual duró tres años y ya está finalizada. En definitiva, fue una noche en la que todo fluyó siempre y cuando se hablara de la obra de teatro. Condición sine qua non.

Recuperado de su operación de rodilla

Las alarmas saltaron cuando Maxi tuvo que cancelar su trabajo en la obra El guardaespaldas hace unos meses. ¿Qué le pasaba? En sus redes sociales explicó las verdaderas razones de la cancelación. El actor se lesionó la rodilla y, a pesar de que intentó continuar trabajando, volvió a caerse y los médicos le recomendaron apartarse de los escenarios durante un tiempo.

"El personaje requiere de unas exigencias físicas y movilidad concreta que, pese a mis ganas, no dispongo", aseguró Maxi en un comunicado. Este no ha sido el único disgusto que se ha llevado en el último tiempo Iglesias. En junio, el actor tuvo que hacer frente a un estafador que se hizo pasar por él y que usaba sus fotos en las redes.

