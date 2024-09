El irónico 'zasca' de Cristina Pardo a Shakira por afirmar que la Agencia Tributaria es "machista"

Este miércoles, 5 de septiembre, Más Vale Tarde puso en el foco durante unos minutos en las últimas declaraciones de Shakira. La cantante ha cargado duramente contra la Agencia Tributaria, a la que ha llamado públicamente "machista" y ha acusado de querer dañar su imagen pública.

Para analizar estas palabras, el programa de laSexta contó con Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Frases como "lo más frustrante fue que una institución del Estado parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar razones".

Eso sí, antes, Cristina Pardo y el profesional protagonizaron un divertido momento. Ruiz Jarabo saludó a "Mamen" y no a la presentadora actual, ya que la confundió con Mamen Mendizábal, antigua conductora del espacio. "Soy Cristina, pero que me confundan con Mamen es un honor, lo tengo que decir. Un beso a Mamen desde aquí, ya me gustaría ser tan alta como ella", bromeó Cristina.

La colombiana ha llegado a asegurar para El Mundo que "un romance" -su mediática historia con Gerard Piqué- "siempre vende bien" y ha hablado de "un machismo estructural que sobrevive en sectores de la burocracia estatal". Es más, ha puesto como ejemplo el caso contrario.

"Si un hombre estadounidense se hubiera enamorado de una española y la visitara regularmente, me cuesta creer que Hacienda hubiera considerado que tiene una intención de arraigo", ha afirmado Shakira. Son unas declaraciones que Ruiz Jarabo calificó en el espacio vespertino de "desahogo de una contribuyente que se siente víctima de un acoso injustificado, que se siente engañada por Hacienda".

Además, al experto le parece un exceso tildar a la Agencia Tributaria de "machista" por haber tenido problemas con ella. Como de costumbre, la comunicadora navarra hizo su particular análisis de la noticia y lanzó el siguiente comentario, antes de despedir al entrevistado.

"Desde luego, lo que queda claro es que si Shakira se vuelve a enamorar de un español más vale que él se vaya a Wisconsin. No tiene pinta de que ella vaya a residir en España nunca más. Adiós, Ignacio, un abrazo", concluyó Cristina Pardo.