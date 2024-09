Kiko Matamoros desvela en el nuevo ‘Sálvame’ que Isabel Gemio le tiró los tejos: “La atracción era bidireccional”

La vida sentimental de Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los temas que se ha comentado en Ni que fuéramos Shhh en la jornada de este viernes. Y es que meses después de su separación de María José Suárez, las idas y venidas amorosas del jinete siguen despertando gran interés en los programas de corazón.

A raíz de esto, María Patiño le preguntó a Chelo García-Cortés que cómo supera ella que le dejen. “A mí desde el año 89 no me ha dejado nadie”, respondía la veterana periodista, y ahí la presentadora aprovechó para deslizar que José Manuel Parada sí que la dejó. “Una ruptura cuando quieres a alguien mucho… Me costó superarlo mucho…”, detallaba entonces Chelo.

Víctor Sandoval, que iba vestido de Bitelchús, bromeó conque si le costó superar la ruptura con Bárbara Rey. “A Bárbara la adoro, pero nunca he estado enamorada de Bárbara”, puntualizaba su compañera, que siguió entonces contando que le costó mucho superar el adiós de Parada porque “estaba superenamorada de él”.

Para superar aquella ruptura, fechada en 1984, Chelo contó con el apoyo de Isabel Gemio, hacia la que tuvo bellas palabras. “Vivía en Barcelona, éramos muy amigas, venía a casa, se preocupaba de que yo comiera...”, narraba la que fuese concursante de Supervivientes. “Y ahora no te habla, la tía”, exclamaba María Patiño, ante tal información.

Después de que García-Cortés enumerase las relaciones que tuvo tras Parada, hasta conocer a su actual pareja, Marta, Kiko Matamoros soltó una bomba. “Yo conocí a Isabel Gemio y me tiró los tejos”, aseguró. Un cortejo que se produjo en una fiesta, después de que Isabel hubiese ido a una entrevista a un programa de Jesús Quintero.

"Era guapísima"

“Yo entonces tenía pareja. Y el hermano de mi pareja estaba delante, y vino él y dijo: qué cara tiene esta tía”, narraba Matamoros, que calificó como “guapísima” a la comunicadora extremeña. “Isabel Gemio no se cortaba un pelo. Me lo pareció”, aseguraba también Matamoros, que Isabel le pareció “muy atractiva, siempre”.

“¿Se picó cuando la rechazaste?”, le preguntó Javier de Hoyos. “No, lo comprendió. Y yo tuve otro rollete en Madrid, y me la encontré en Madrid, y vino a saco. Y la que venía conmigo se cabreó”, siguió narrando Matamoros. “Yo no habría dicho que no, encantado, pero las circunstancias eran así. La atracción era bidireccional”, terminó de contar Kiko, antes de que pasasen a preguntarle a Chelo si ella nunca tuvo nada con la Gemio y por qué, algo que resultó “cansino” a la periodista, que negó cualquier posible idilio.