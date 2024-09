Belén Esteban responde a Jesulín desde el nuevo ‘Sálvame’ sin poder evitar una mención a su hija: “En la vida”

Este jueves estrenó Antena 3 el programa Emparejados, conducido por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, y que contó con Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Era un encuentro muy especial, y es que, hasta el momento, el torero nunca había dado una entrevista conjunta en televisión con su esposa.

“Me conocen por ser la siesa que se casó con Jesulín de Ubrique”, reconoció María José, que lamentó lo mal que lo ha pasado por ser pareja de una persona pública como el andaluz. También aseguró que a ella la estuvieron “separando desde antes de casarme”, y que ha recibido ofertas de televisión de más de un millón de euros, por hacer un reality, entre otros proyectos, pero que lo rechazó.

Todo era demasiado jugoso, y desde Ni que fuéramos Shhh, María Patiño ha querido pedirle la opinión a Belén Esteban sobre la entrevista. Y es que, recordemos, Belén tuvo una relación sentimental con Jesulín, fruto de la que nació su hija Andrea, aunque desde que se separaron la situación ha sido complicada entre ellos.

Belén Esteban comenzó su intervención en el nuevo Sálvame montada en un coche, y algo agobiada. En el programa de hoy tenía previsto cocinar una ensalada campera, pero el vehículo del programa le estaba llevando por un lugar que no era el acordado. “Me iban a llevar al mercado Maravillas y me están llevando para la carrera para La Coruña”, se quejaba la ganadora de Más que baile.

“Me están haciendo alguna, le llevan a otro lado”, insistía, y lamentando que no iba a tener tiempo suficiente para elaborar el plato. “¡Te han secuestrado!”, exclamaba entonces Víctor Sandoval, mientras que Chelo García-Cortés hablaba de una “encerrona”.

“En la vida”

María Patiño quiso aprovechar su charla con Belén Esteban para preguntarle si vio a Jesulín en televisión. “Negativo”, admitía. “Yo vi mucha complicidad en el matrimonio, y a ella la vi guapa”, aseguraba la presentadora. “Me alegro”, decía de forma concisa la empresaria gastronómica.

María no quiso pasar por alto cómo María José “lo ha pasado muy mal, y ha dicho: he pasado muchos años en un rincón hecha una bolita”. “Y yo he pasado muchos años criando sola a la persona más maravillosa de mi vida”, respondía enfadada Belén, sin poder evitar la mención a su hija Andrea.

El programa ofreció entonces una transcripción de lo que Jesús y María José dijeron en Antena 3, pero Belén no pudo escucharlo porque le fallaron los auriculares. Los problemas con la conexión entonces comenzaron a sucederse.

Patiño también le deslizó cómo María José habría rechazado más de un millón de euros por hacer “varias cosas en televisión, entre ellas, un reality. ¿A ti te han ofrecido alguna vez esa pasta?”. “En la vida”, sentenciaba la madrileña, que no pudo seguir hablando con el plató por los problemas de tecnológicos.