Jesulín de Ubrique habla de su lado más personal junto a su mujer en 'Emparejados': "Yo he sido muy pasota"

Emparejados, el programa capitaneado por Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, se estrenó este pasado jueves con dos de los rostros más esperados del mundo de la televisión. El especial de Antena 3, cuyo objetivo es ayudar al público que los acompaña a encontrar el amor, ha logrado reunir a una pareja de invitados muy especial: Jesulín de Ubrique y María José Campanario.



Por primera vez en sus 24 años de relación, la pareja se ha sentado frente las cámaras del programa Emparejados, donde se tuvieron que enfrentar a un cuestionario de comprometidas y muy personales preguntas. Ellos fueron la entrevista principal del programa, pero también participaron durante el show, siendo cómplices en cada una de las secciones.

"Yo he pasado muchos años en un rincón hecha una bolita. No porque me afectase directamente a mí, sino por cómo pudiese afectar a la gente de mi entorno", comenzó explicando María José Campanario. Jesulín por su parte, se quedó callado ante los lamentos de su mujer y le echó un capote: "Yo sé la persona que tengo al lado y me quito el sombrero. Es muy difícil aguantar lo que ella ha aguantado. Yo he sido muy pasota en el sentido de que no le daba importancia".

Después de la entrevista, la pareja más mediática de España se tuvo que enfrentar a la prueba La pirámide del picante, en la que ambos hablaron de su lado más íntimo y personal. En caso de no querer responder a alguna pregunta, tenían que probar el plato con picante que tenían delante. No obstante, si se atrevían a responder, eran Joaquín y Susana los que se comían el plato. Desde un primer momento, Jesulín de Ubrique y María José Campanario demostraron que no tenían reparos en contestar a estas comprometidas cuestiones.

"¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que os han ofrecido por una exclusiva?", arrancó preguntando el exfutbolista español. El torero no se lo pensó dos veces y contestó: "En un 'reality' me ofrecieron 650.000 euros, y me senté con el más gordo, pero no lo hice". Tras estas declaraciones, María José Campanario superó con creces a su marido: "A mí me han ofrecido más de un millón de euros", afirmó la odontóloga.

No obstante, María José Campanario fue más allá y detalló en que consistía una de las propuestas que más le llamó la atención. "Esto no sé si se lo habrán ofrecido a alguien más en el país, pero a mí me dijeron de hacer un Interviú vestida. Me llamaron de la revista y me dijeron que no hacía falta que enseñase nada, que lo podía hacer con ropa. No sé si lo decían porque soy un cuerpo escombro", bromeó la esposa de Jesulín.

Ante esa respuesta, Joaquín y Susana Saborido tuvieron que comer de nuevo picante y probar en esta ocasión las aceitunas lloronas. "Esto es la muerte a pellizcos", confesó la mujer del exfutbolista.

Tras estas declaraciones, llegó el momento del guessing show, conducido por Almudena Cid como colaboradora del programa. En él el público participó en un concurso de adivinanzas. Joaquín y Susana fueron los capitanes de un equipo, mientras que Jesulín y María José lo fueron con el otro.

Asimismo, hubo una tercera prueba con Lorena Castell. La protagonista era la encargada de juntar a una pareja entre los 100 anónimos del público, todos solteros y divididos en dos gradas.

Jesulín, María José y Susana fueron los padrinos de tres candidatos que podían conseguir una cita con la soltera. Además, podían optar a conseguir ganar dinero y un viaje juntos si conseguían pasar las pruebas a las que les someterán.