La advertencia de Joaquín Sánchez a su mujer Susana Saborido en ‘El Hormiguero’: “No se te ocurra”

Joaquín Sánchez es ya historia de El Hormiguero. El que fuese futbolista bético es ya tarjeta platino del programa, y, por ello, en la entrega de esta noche ha tenido su taza y una silla con su nombre, y ha recibido la tarjeta en cuestión para que acuda cuando le apetezca. Con Joaquín iba su esposa Susana Saborido, quien bromeó que no tiene “tarjeta, no tengo taza, no tengo ná”.

La charla comenzó con Pablo Motos preguntando a Susana qué tal lleva el “ser famosa”, pues en los últimos tiempos ha ganado mucha popularidad en Canal Sur gracias a sus intervenciones en el programa de Bertín Osborne. “A mí siempre me han conocido, porque a este lo conocen todo el mundo. Pero no me paraban ni me pedían fotos. Ahora lo llevo bien, aunque a veces me da vergüenza, pero me dan mucho cariño”, reconocía la andaluza. “Se ha soltado y está encantada, sinceramente”, añadía Joaquín, en ese mismo sentido.

El espacio en el que colabora Susana es El show de Bertín. “Estoy muy a gusto, Bertín me ha abierto las puertas de su casa…”, relataba Saborido. Y ahí Joaquín la interrumpía para hacer una advertencia: “Bertín que no te abra mucho las puertas”, aseguraba entre risas, y añadía: “No se te ocurra quedarte sola con Bertín, gorda”. Unas palabras que irían referidas a la fama de conquistador del jerezano.

En esta ocasión, la pareja acudió al programa a promocionar Emparejados, un nuevo espacio que Antena 3 estrena esta misma noche y que es “un programa único, especial”, pues no tiene más entregas. Contarán con la participación de María José Campanario y Jesulín de Ubrique. “Es la primera vez que hacen una entrevista a Jesús y María José en televisión, y han contado cosas interesantes”, señalaban.

Una de las cosas que destacaron es la “pirámide del picante”, un desafío en el que tenían que comer aceitunas picantes. “Nos fuimos al hospital después”, bromeaba Susana. Las dos parejas se realizaban preguntas mutuamente, y si uno respondía, el que había lanzado la cuestión comía aceitunas picantes. Si no respondían, también comían picante. “¡Cómo picaba, horroroso!”, han recordado.

Joaquín Sánchez y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

"Cinco temporadas"

Además, en el programa participan varios solteros, que acuden a buscar el amor, y que si surge la chispa pueden ir a las Maldivas con 10.000 euros de regalo. En ese sentido, el matrimonio contó cómo cuando viajaron a estas islas llovía muchísimo, y no pudieron disfrutar la experiencia. “Cinco temporadas de una serie me vi”, aseguró Susana con humor.