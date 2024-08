Joaquín Sánchez se va de la lengua y desvela la fecha de estreno de 'Emparejados': ¿el arma de Antena 3 contra 'GH'?

Joaquín Sánchez fue entrevistado este miércoles, 28 de agosto, por Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Tras retirarse a finales de la temporada pasada, el exfutbolista ahora forma parte de la comisión deportiva del Real Betis. Es una persona clave en la negociación de nuevos fichajes del club, como ha ocurrido con el de Vitor Roque.

Se trata de una faceta que compagina con la labor de "estrella de la televisión", tal y como reconoció el locutor de COPE, quien ahondó sobre Emparejados, su nuevo programa en Antena 3. Lo que nadie esperaba es que Joaquín se fuera de la lengua desvelando los planes que tiene la cadena para este inicio del curso.

"Es un programa único [sólo tendrá una entrega], especial y lo emiten el 5 de septiembre después de El Hormiguero", dijo sin paños calientes Joaquín. "Si gusta, ya veremos...", añadió muy pillo haciendo el gesto del dinero con la mano al ser preguntado por su continuidad en parrilla.

No obstante, pese a este desliz de Joaquín, BLUPER no ha podido confirmar esta información con la cadena, que se reserva la fecha de estreno.

De acabar ocurriendo, Antena 3 contraatacaría con Emparejados a Gran Hermano, que regresa a Telecinco con concursantes anónimos con una edición que estará presentada por Jorge Javier Vázquez y cuya fecha de estreno está fijada para ese jueves 5 precisamente. El reality es una de las grandes bazas de Mediaset para este otoño.

Así es 'Emparejados'

No olvidemos que el verdadero logro de Emparejados es haber conseguido juntar nuevamente a Jesulín de Ubrique y María José Campanario en un mismo plató de televisión. Ya lo hicieron en la segunda edición de El desafío, cuando el torero participaba de concursante y su mujer apareció por sorpresa después de que él superara la complicada prueba de la apnea.

En Emparejados Joaquín no estará sólo como presentador, sino que también le acompañará su esposa Susana Saborido. "Es un programa muy divertido, muy blanco, muy sano. Nos reímos e intentamos encontrar el amor", aseguró el exfutbolista confirmando que tendrá un papel de "celestino". "Es el Jesús Puente del siglo XXI", bromearon.

Joaquín Sánchez estará acompañado de su mujer Susana Saborido en 'Emparejados'.

Sobre su papel televisivo -es un imán para las audiencias-, Joaquín se mostró muy agradecido con la confianza y las "facilidades" que le está proporcionando Atresmedia. "Nunca imaginé que me podría dedicar a la televisión y tener un programa propio en Antena 3, una cadena puntera ahora mismo", dijo.

"Me siento muy identificado, porque tengo la oportunidad de poder hacer lo que me gusta tras retirarme del fútbol", agregó. Emparejados será su nuevo proyecto en el grupo con sede en San Sebastián de los Reyes después de Joaquín, el novato; Joaquín: La penúltima y me voy (Proamagna). Este curso también estrenará El capitán en América, una docuserie que seguirá los pasos de Joaquín y su familia en un viaje a EEUU.