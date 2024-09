El 'secreto' de Ion Aramendi en el estreno de 'Gran Hermano' que se descubrió antes de tiempo: "Estarás agotado"

Gran Hermano regresó con fuerza a Telecinco, siete años después de su última edición de anónimos. El 'reality show' que produce Zeppelin TV se encargó de anunciar a los concursantes por todo lo alto. Nunca mejor dicho, en el caso de Adrián Thiam Creus.

El joven de 26 años se encontraba entre el público congregado en los exteriores de Mediaset España, donde se desarrolló también la gala. Este se convirtió en participante oficial del formato de telerrealidad la misma noche de este jueves y el encargado de decirlo fue Ion Aramendi.

El presentador de los debates de los domingos de GH apareció subiendo las escaleras de las instalaciones de Fuencarral a toda prisa: "Tenemos debate el domingo. Eso si llego al domingo. Llevo tres meses entrenando duramente para este momento. Por Gran Hermano lo que sea".

"Jorge, si me pasa cualquier cosa, que sepas que te quiero y que te dejo Reacción en cadena, que tienes pocos programas últimamente", bromeó Aramendi, antes de que el foco volviese a Jorge Javier y asegurase que "Ion Aramendi ya estaba preparado" en las alturas del edificio para recrear la mítica escena de las cuerdas de Misión Imposible.

No obstante, las 'costuras' de la pequeña pantalla quedaron pronto al descubierto. Evidentemente, la persona que realizaría la peligrosa maniobra no sería Ion, sino un doble de acción, que desplegaría un enorme cartel con la foto de Adrián. La cuestión es que, antes de que llevara a cabo el recorrido, la cámara enfocó al profesional en un plano demasiado cercano.

Diego, el doble de acción de Ion Aramendi, a punto de anunciar al próximo concursante Mediaset España

A Vázquez no le quedó otra que tirar de ironía cuando el conductor de Reacción en cadena se colocó a su lado, mientras simulaba haber hecho un gran esfuerzo. "Estarás agotado. Qué gusto tener compañeros como tú, que hacen estas cosas", ironizó el filólogo, y Aramendi le siguió el juego: "Estoy absolutamente agotado".

"Gracias, lo hemos dado todo. Por Gran Hermano, lo que sea. A ver, en realidad no lo he hecho yo. Lo ha hecho Dieguito. Y pido un aplauso para él, que lo ha hecho él", reconoció Aramendi. "¡Pero no me quites la ilusión!", zanjó, en tono jocoso, Jorge Javier.