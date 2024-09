Juan del Val y Nuria Roca, alto y claro sobre los rumores de crisis en 'El Hormiguero': "Se han escrito unas cosas..."

Ha sido una de las noticias más comentadas del verano, la supuesta separación conyugal de Juan del Val y Nuria Roca. Rápidamente desmentida, era lógico que se les preguntase a ambos por estas informaciones. Aunque el escritor ya comentó algo en su tertulia de los martes en El Hormiguero, ha sido este pasado jueves 5 de septiembre cuando el autor y la periodista aparecían juntos en su debate con Cristina Pardo y Tamara Falcó.

De ahí, que Pablo Motos no sólo volviese a preguntar, sino a querer saber más en profundidad cómo se tomó la pareja estas informaciones, dado que estaban los dos presentes. “¡Qué alegría volver a veros! ¡Qué bronceados venís! Me encanta veros juntos de nuevo”, comentaba el presentador al matrimonio. “Más teniendo en cuenta que una de las noticias más comentadas del verano era que os habíais separado”, añadía.

La pareja abordó de lleno estas informaciones. “Bueno, literalmente, sí nos hemos separado. Lo que pasa es que la prensa ha publicado que teníamos una crisis muy grande porque yo me fui unos días”, expresaba el autor de Bocabesada. La presentadora de La Roca ha compartido que estuvo sorprendida. El motivo es que ambos pasan unos días del verano por su cuenta, algo habitual en muchas parejas.

“A ver, hemos hecho lo de todos los años. Juan, ya sabes que aguanta muy poco en los sitios. Entonces, este año ha aguantado lo mínimo en Menorca”, comentaba la periodista cuando fue interrumpida por su marido. “Perdona, no”, señaló Del Val. “Mira, aguantaste solo cuatro días”, le espetó su esposa. “Fueron seis. De lunes a sábado”, le quiso corregir el autor. “No, fueron cuatro. Llegaste muy tarde el lunes y te fuiste muy temprano el sábado”, argumentó Roca.

El razonamiento de la periodista le dejó sin palabras al escritor, quien le tuvo que dar la razón. “Un poco, sí”, dijo con una sonrisa, sabiendo que su esposa tenía razón. “Entonces, él se va. Yo me quedo y como yo me hago una foto sonriendo, se les ocurre decir que es que yo no echaba de menos a mi marido”, dijo de manera algo irónica. “Sí, porque se estaba riendo sin mí. Cosa que le pasaba frecuentemente”, dijo el escritor entre risas.

Nuria Roca y Juan del Val en 'El Hormiguero'.

“Vamos, todo muy coherente”, recalcó Roca de manera irónica. Pablo Motos quiso preguntarles más bien cómo terminó afectando a sus familiares y amigos esta noticia. “Era la primera vez que leíste esto. Esa es la verdad. Pero sí que es cierto que si sólo fuera un titular, me daría igual. El problema fue leer los motivos en la información. A mí me parece que, sobre esto, habría que hacer un ejercicio de responsabilidad periodística y comunitaria”, señaló la comunicadora.

“A mí, cuando mi madre me llama cuando ha visto un titular y me dice: ‘hijo, ¿qué ha pasado?’, es un poco porque se lo ha creído. Tuve que decirle que no pasaba nada. Sí que es cierto que se produce un poco de tensión”, reconocía el escritor. “Nos preguntan si estamos bien y les decimos que sí”, añadía Roca. “¿A qué estamos bien, Nuria?”, le preguntaba su marido. Por supuesto, la periodista le entró un poco de risa, mostrándose tan cómplice como lo hace habitualmente. Ambos lograron arrancar así un aplauso entre el público.

Después, el debate siguió en torno a que preferían que los titulares fuesen sobre una presunta separación que no ha ocurrido en lugar de que les saquen en bañador en las portadas. “Es que me llamó indignada por cómo le habían sacado”, expresó el autor. “Me ha venido bien, porque he contratado un entrenador personal en septiembre”, admitía la presentadora.

Abarcado y dejado claro ya el tema, la tertulia siguió sobre la actualidad política y otros temas como el hacer vacaciones por separado o el dormir demasiado juntos en verano.