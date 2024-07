Juan del Val, sin filtros en 'Espejo Público' sobre el último rumor de Nuria Roca y él: "Son mensajes tóxicos"

Tras el fin de temporada de El Hormiguero y La Roca, Nuria Roca y Juan del Val se encuentran de vacaciones en distintos puntos geográficos de nuestro país. Tras unos días juntos, ella disfruta de su tiempo libre en Menorca con sus hijos, mientras él ha puesto rumbo a la Feria de Santander.

Esta separación puntual ha generado rumores de crisis en la pareja. Rumores que sirvieron a una conocida revista de crónica social para lanzar un reportaje ahondando en los motivos. Después de exponer y contestar a la publicación a través de Instagram, Juan del Val ha querido entrar por teléfono en Espejo Público este martes a dar explicaciones.

"No perdemos el tiempo en desmentir ninguna información que, por supuesto, es falsa. Ayer, invitamos a hacer una reflexión sobre los mensajes que se están lanzando a la sociedad, especialmente a los más jóvenes", ha comenzado diciendo Del Val, aludiendo al 'post' conjunto que publicaron este lunes su mujer y él.

Según el escritor, está clase de "mensajes tóxicos pueden perjudicar mucho a las personas que en este momento se están formando": "Nos llenamos la boca de intentar no identificar el amor con la posesión, de que las parejas tengan que tener su espacio, y cuando lo tienen nos preocupamos".

"Nosotros nunca hemos desmentido ninguna crisis, porque no existe. El problema son los mensajes por los cuales se supone que estamos en crisis. Con frases que producen vergüenza ajena, como que Nuria no me echa de menos porque aparece riendo en las fotos", ha señalado el colaborador de Atresmedia.

Lorena García, presentadora de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

Juan ha desvelado que recibió una llamada de disculpa del director de este medio de comunicación, así como el artículo en el que se realizaban estas especulaciones fue retirado. En este punto de la intervención de Del Val, Lorena Vázquez animaba al tertuliano a no cargar contra la redactora y a ser consciente de que su matrimonio está en la palestra pública.

El rostro de Espejo Público se refería, en concreto, a las declaraciones que en su momento hizo la pareja sobre las relaciones abiertas. "Muchas veces, vuestra relación ha estado en los medios y, siendo muy generosos, habéis dado explicaciones cuando no hacían falta", ha recordado Vázquez.

Frente a este argumento, el madrileño ha asegurado saber cómo va el mundo de la prensa del corazón, por lo que ha vuelto a poner el foco en ese mensaje "tóxico" que se planteaba en el artículo. Después de una breve pausa publicitaria, en la que ha aguardado al teléfono, Del Val ha incidido en esta misma idea y se ha despedido del espacio matinal de Antena 3, considerando el asunto "aclarado".