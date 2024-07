‘Pasapalabra’ pone una canción de Chenoa a Rosa López en la pista musical: “Se ha quedado buena tarde”

Una de las pruebas más conocidas de Pasapalabra es La pista musical. Esa en la que se busca una canción conocida, y de la que se van dando pistas poco a poco. Cuanto antes se acierte el tema en cuestión, más segundos se ganan para enfrentarse al bote en la prueba final.

Este lunes, la cantante Rosa López se midió contra el escritor Manuel Loureiro, y tal como desvelaba Roberto Leal, tenían que buscar un tema de 2003. “Un año después de mi paso por Eurovisión, es de mi época”, se alegraba la granadina.

“Por cinco segundos... ¡Música!”, dijo Roberto Leal para arrancar la prueba. Manuel fue el primero en pulsar, pero luego no supo dar una respuesta. “Se ha quedado una buena tarde... esto es una trampa, solo ha salido un señor tocando el piano. Ni puñetera idea”, admitía.

Rosa López no estaba mucho más afinada. Aseguraba que le gustaba el estilo de la canción, pero que no le venía el título a la cabeza. Entonces fue cuando Roberto Leal dio como pista, por cuatro segundos, un verso de la canción: “Tus besos por mi cuerpo me encienden día a día”.

Manuel Loureiro quería saber si era un tema en Español, y no acertó, ni tampoco Rosa López. Sin embargo, al jugar por tres segundos y oír más de la canción, Rosa sí reacciónó. “¡Pero si es de Chenoa!”, exclamaba, y tapándose la boca al comprobar que había dado facilidades a su adversario. Como el novelista no sabía cuál canción era, Rosa se soltó la melena y cantó Soy lo que me das y sumó tres segundos al marcados de Vicky.

El distanciamiento de Rosa y Chenoa

Durante años, todo apuntaba a que Rosa López y Chenoa mantenían una estrecha amistad, surgida en la época de Operación Triunfo. En 2022, sin embargo, se descubrió que no eran tan amigas, pues Chenoa se refirió a la ganadora de su edición como una compañera, a la que no invita a eventos como su boda o su cumpleaños.

Ante esto, Rosa envió un mensaje al programa Fiesta y aseguró: “Estoy feliz y vivo feliz porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro. La vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar”.

Los motivos que se han señalado sobre el distanciamiento de ambas son de lo más variados. Así, desde Sálvame aseguraron que todo se remonta a la época de Tu cara me suena, por comportamientos inadecuados de Rosa cuando salían de fiesta tras las grabaciones. Otras voces indican que el distanciamiento sería por la buena relación de Rosa con David Bisbal, expareja de Chenoa.