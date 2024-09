Tamara Falcó desvela su conversación con Pablo Motos antes de fichar por 'Got Talent' y habla sobre Broncano

Tamara Falcó ha conseguido una misión imposible en la televisión de hoy día: estar en Antena 3 y Telecinco al mismo tiempo. La marquesa de Griñón debuta este sábado en Got Talent (22:00), uniéndose a Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández en el jurado de la décima edición. Santi Millán nuevamente ejercerá como maestro de ceremonias.

La propuesta le llegó a través de su representante, Susana Uribarri, después de que la cadena estuviese buscando un remplazo a Edurne. "Me preguntó que si me apetecía y dije que por supuesto que sí. No me lo quiso decir hasta que quedaban tres personas candidatas. Tuve la suerte de salir la elegida, y me alegro muchísimo", ha dicho en el FesTVal de Vitoria este mismo viernes.

De esta forma, Tamara le será 'infiel' a El Hormiguero, donde colabora desde hace cinco años. "Pablo [Motos] lo entendió cuando se lo conté. Me pidió que siguiera siendo súperprofesional y que no faltara en ningún momento al programa", ha asegurado explicando que, por contrato, "no puedo participar en la misma franja o tipo de programa en otra cadena".

"Pero esto era un talent. Además, aquí tengo contrato con Fremtnale, no con la cadena", ha agregado. Eso sí, en ningún caso se hubiera planteado dejar el programa de Antena 3 si se lo hubieran pedido. "Me pidieron que respetase los tiempos y que los únicos días problemáticos eran los jueves. Asi que adelantamos las grabaciones de Got Talent para que pudiera llegar a El Hormiguero. Me comía un bocadillo por el camino y ya".

El formato de Pablo Motos tendrá que competir desde este lunes con David Broncano. La Revuelta intentará arañar audiencia a un programa que levanta ampollas por el impacto mediático que tienen las opiniones de la tertulia en la que participa la propia Tamara Falcó junto a Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo.

Tamara Falcó, en la tertulia de este jueves en 'El Hormiguero'.

"Yo no lo veo como una guerra. La competencia es buena y el público es el que decide. No creo que sea competencia directa", ha dicho sobre Broncano. Tras trabajar en El Hormiguero, puedo decir que lo que han creado Pablo y su equipo es único. Ha conectado con el público con invitados increíbles y luego se le ocurren cosas como la tertulia".