Broncano, sobre su fichaje por TVE: "Se han buscado intereses mediáticos y políticos y no me ha hecho gracia"

El morbo de la nueva temporada televisiva tiene nombre y apellido: David Broncano. Su fichaje por TVE se convirtió en asunto de estado después de que la Corporación desembolsara 28 millones de euros para las dos próximas temporadas. Aquello provocó una 'guerra interna' sin precedentes en el seno de la pública.

Broncano desembarca el próximo lunes 9 a las 21:40 horas -se confirma un pequeño recorte del Telediario-. Lo hará con su estilo tirado y cutre en el 'access prime time' de La 1. Se trata de la franja más codiciada por las cadenas, pues es la que mayor audiencia potencial tiene. Desde hace 10 años, es un territorio dominado por El Hormiguero de Pablo Motos, que viene de sacar músculo con su mejor estreno de la historia (21%).

Telecinco ha vuelto a probar suerte -parece que con poco atino, por lo visto hasta ahora- en su franja maldita con Carlos Latre y Babylon Show. Y el resto de la tarta se la reparten First Dates en Cuatro, El Intermedio en laSexta y Cifras y Letras en La 2.

La presentación de la nueva Resistencia ha tenido lugar en el FesTVal de Vitoria que se está celebrando estos días en la capital alavesa. Es un evento al que ha acudido BLUPER, que ha arrancado con media hora de retraso y en el que no ha habido turno de preguntas. Sí los habituales corrillos con periodistas, donde Broncano ha respondido desde la "cercanía".

El de Orcera (Jaén) no ha sorteado las controversias que desencadenó su fichaje por el ente: "Soy un privilegiado, porque mi trabajo está bien remunerado. Sobre la polémica, ha habido estupefacción con el nivel de retorcimiento y cosas falsas que se han dicho. Se ha convertido en un asunto de estado injustamente. Se han buscado intereses mediáticos y políticos y no me ha hecho gracia".

Sobre la presión de trabajar en RTVE, David no está "muy convencido de la utilidad de lo público": "Se ha dicho que veníamos a aprovecharnos y es al revés. Mi intención es aportar algo a lo público. Tenemos un programa especial y bonito, y si con eso podemos mejorar la oferta de la pública, me siento orgulloso de contribuir a la televisión pública".

Su cara a cara con Motos

En esta cita, tampoco se ha obviado que el rival a batir es Pablo Motos. El Hormiguero parece imposible de destronar, por lo que desde La Revuelta se adopta la siguiente filosofía, como explica Ricardo Castella: "Vamos a intentar que sea el programa más divertido a esa hora. Si te gusta lo espectacular o lo caro, hay otras ofertas".

"A espectacular y caro no podemos competir", añade Broncano, que reconoce no haber hablado con su rival en el 'access': "A Pablo le conozco, pero no hemos hablado. Igual le mando un mensaje. Van a ganar ellos, claro. Puedo mandarle un mensaje para desearle suerte, pero, ¿qué audiencia han hecho? ¿Un 35%? ¿Qué suerte le voy a desear a ese hombre?".

Es la idea que ha querido transmitir Agus Alonso, delegado de Contenidos de RTVE: "No venimos a competir, sino a aportar algo diferente. TVE tiene que aportar diversidad. El Hormiguero es un programa clásico. Para medir la audiencia no sólo vamos a tener en cuenta lo que suceda a las 10 de la noche. Tenemos que valorar otras cosas. Creemos en los cientos de miles de personas que van a haber el programa dos horas después".

