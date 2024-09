Juan del Val, irónico en 'El Hormiguero' ante los rumores de crisis con Nuria Roca: "Sí, he hecho muchas cosas"

Este martes, 3 de septiembre, los espectadores de El Hormiguero asistieron a la primera tertulia de la temporada. Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val charlaron sobre los titulares que está dejando la actualidad estos últimos días. Eso sí, primero, Pablo Motos preguntó a los colaboradores por su verano.

Del Val recibió 'la primera en la frente'. Con toda la intención el presentador de Antena 3 quiso saber cómo le iba a su compañero, consciente de que estos meses ha sido protagonista de alguna que otra noticia de crónica social. "Bueno, pues muy bien", se limitó a responder el escritor.

Así que Motos fue al grano: "He leído que te has separado". "Sí, he hecho muchas cosas. Entre ellas, separarme, según los medios", contestaba de forma irónica el tertuliano del formato de 7yAcción. No obstante, este prefirió charlar largo y tendido acerca del tema el próximo jueves, cuando acuda la otra 'implicada', Nuria Roca.

"Creo que me puedo esperar al jueves para contártelo. Hoy no me termino de atrever al estar aquí Rosa [Belmonte] y no Nuria. Pero yo te aseguro que te lo cuento", prometió Juan, y el conductor de El Hormiguero estuvo de acuerdo. De esta manera, habrá que esperar un par de días para que la pareja se explaye.

"Ha sido uno de los culebrones del verano. Cuando estéis los dos me lo contáis, ¿no?", insistió Pablo, mientras el marido de Nuria daba un pequeño adelanto: "Sí, es que dijeron que Nuria estaba feliz en una foto sin mí y eso era una pista para decir 'la crisis de la separación".

La primera tertulia de la temporada de 'El Hormiguero' Atresmedia Televisión

"Estás más delgado, Juan", bromeaban las hormigas, antes de que Pablo Motos se diese por satisfecho definitivamente con la respuesta y se dirigiese al resto de contertulios. Y es que algunos medios de comunicación incidieron en un supuesto distanciamiento de Del Val y Roca al ser captados tomándose unos días de vacaciones por separado.

Juan llegó a entrar en Espejo Público a finales de julio para disipar rumores, así como para incidir en la "toxicidad" de esos mensajes: "Nos llenamos la boca de intentar no identificar el amor con la posesión, de que las parejas tengan que tener su espacio, y cuando lo tienen nos preocupamos".

Espectacular arranque de curso

El Hormiguero regresó a la pequeña pantalla este lunes, 2 de septiembre, dejando claro que Carlos Latre (Telecinco) y David Broncano (La 1) van a tener realmente difícil robarle décimas al espacio de Trancas y Barrancas. La visita de Rafa Nadal arrasó con un 21%, frente a la que Babylon Show se quedó sin opciones: 6,1%.

Según datos de Dos30', este martes, 3 de septiembre, la distancia entre ambas propuestas fue menor, pero igualmente abismal. Pablo Motos cosechó un 18,7% de cuota de pantalla ante la ligera subida del programa de 'access prime time' de Mediaset (6,5%).