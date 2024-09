¿Cuál es la canción del baile inicial de ‘El Hormiguero’? Así es el tema elegido para esta temporada

Este lunes arrancó en Antena 3 la nueva temporada de El Hormiguero, la número 19. Una edición que, en principio, se dibujaba de lo más complicada por la competencia: Pablo Motos tendrá que enfrentarse a su excolaborador Carlos Latre en Telecinco, pues está al frente de Babylon Show. Y, a partir de la próxima semana, tendrá que hacer lo propio con La revuelta, el nuevo programa de David Broncano.

Así, esta nueva tanda de entregas llegó con novedades. Entre ellas, la incorporación de Plex y de Susi Caramelo como colaboradores, y ayer mismo debutaron en sus respectivas secciones. Y a esto se suma una nueva canción para el arranque del programa.

La tradición de El Hormiguero es que cada día Pablo Motos entre al plató bailando, escudado con los colaboradores que ese día participen en el formato. Y si durante la temporada 2023-2024 la canción elegida era la pegadiza (It Goes Like) Nanana de Peggy Gou, este curso ha tomado el relevo el hit Summer in New York, de Sofi Tukker.

Sofi Tukker es un dúo musical estadounidense, surgido hace una década, y está formado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern. La canción en cuestión vio la luz en 2022, y consiguió sonar mucho en países como Grecia, Países Bajos, Reino Unido, Australia o Bélgica. Ahora, con la apuesta del programa de Pablo Motos, el cántico revalidará su popularidad.

Como es habitual, la canción fue acompañada de un nuevo baile, en la que Pablo Motos contó con la colaboración de Jorge Ventosa, y a los que se sumaron Juan del Val y otros rostros habituales del formato. Más adelante, de hecho, en la sección de Susi Caramelo, en la tertulia humorística, se vio cómo habían sido los ensayos previos para conseguir el baile conjunto.

Un éxito de audiencias

El Hormiguero se alza este lunes como lo más visto de la televisión, logrando 2.378.000 seguidores de media y el mejor arranque de temporada histórico con un 21% de cuota. Es también la emisión con más espectadores únicos de la jornada, 5.143.000, con la visita de Rafa Nadal. El programa de Pablo Motos iniciaba una nueva temporada como las diez anteriores, líder absoluto y sin dejar opciones a sus competidores.

Consiguió también, el ‘minuto de oro’ de la jornada y arrasa igualmente en Target Comercial con un 21,7%, así como en jóvenes (22,6%) y en 35-44 años (24%), donde logra sus mejores públicos.