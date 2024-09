Luján Argüelles: "La entrega de 'El rival más débil' con políticos es magia. España va a pedir ir de nuevo a elecciones"

"Eres el rival más débil. Adiós". En la cabeza de no pocos telespectadores resuena esta frase que espetaba la presentadora a El rival más débil. Y de nuevo la podrán escuchar a partir de este miércoles, 4 de septiembre, a las 22:50 horas. Más de 20 años después de sus emisiones en Televisión Española, Telecinco ofrecerá seis entregas en 'prime time', con famosos como participantes.

El formato, originalmente llamado The Weakest Link, está producido por Brutal Media y es el primero del que la empresa se encarga desde que se unió a BBC Studios, en abril de 2024. ¿La maestra de ceremonias? Una profesional que actualmente está en estado de gracia con Mediaset España: Luján Argüelles.

La comunicadora es la cara visible de dos esperados regresos televisivos que se darán en el grupo de Fuencarral: ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que volverá a Cuatro el próximo lunes, y este mítico juego, que en el pasado presentaron dos actrices. Primero, Nuria González; después, Karmele Aranburu.

En un momento en el que rescatar espacios de otra época es tendencia en la pequeña pantalla, Argüelles explica en declaraciones a BLUPER por qué El rival más débil nunca llegó a pasar de moda: "Nos pasamos el día midiéndonos con el de al lado. Quién sabe más de fútbol, quién sabe más de cocina. Ese sentimiento no pasa de moda".

Además, destaca que "la tensión" del formato sigue intacta: "El que alguien se ponga nervioso, como espectadores siempre nos llama la atención. El hecho de que te encuentres a alguien muy inteligente que haya cometido un error monumental. Tanto con QQCCMH como con El rival no estamos a toro pasado todavía. Veremos si siguen siendo frescos o no. Yo tengo la absoluta certeza de que sí".

Si algo diferenciaba a El rival más débil del resto de concursos era el tono seco y hostil que caracterizaba a la presentadora. La pregunta del millón es si Luján ha tomado nota de sus antecesoras y empleará el mismo para dirigirse a las 'celebrities' que estarán en el lugar del concursante.

Vaya por delante, la asturiana no tiene "ese perfil": "El que se emitió en los 2000 estaba presentado por actrices con un papel claro y definido. Es un formato que me encantó y que en su momento me pareció como 'madre mía, cómo va a ser eso'. He visto programas de esa época y yo no tengo ese perfil".

"Me gusta parodiarlo todo, que juguemos al límite, pero desde un lugar de conexión. Que nos riamos, aunque seamos duros con los comentarios"

"Puedo ser una persona muy irónica. Me gusta parodiarlo todo, que juguemos al límite, pero desde un lugar de conexión y enlace entre tú y yo. Los dos nos estamos riendo de lo que ocurre, aunque seamos muy duros con los comentarios. Quiero adoptar ese rol desde la comodidad", señala Luján.

Queda patente en las promociones, en las que se ve cómo Luján 'pica' a Leticia Sabater o Ainhoa Arteta. Ambas serán concursantes del programa de este miércoles, junto a Rafa Sánchez, Alaska, Dioni de Camela, Natalia Rodríguez, Jorge González y María Peláe.

Los concursantes del primer programa de 'El rival más débil' Mediaset España

Según Argüelles, el hecho de que los participantes sean conocidos lo cambia todo: "Una persona con popularidad, desde que se encienden los focos y se somete al cuestionario, por sencillo que sea, está nervioso. Sabe que tiene una imagen pública".

"A mí me tensaría mucho ir a un concurso. De niña, estudié la carrera de Piano y terminé con 14 años. No tienes infancia, no me sé los personajes de La guerra de las galaxias. Yo estaba tocando el piano, a mí háblame de presentadores clásicos, de cosas que estén vinculadas a la historia de la música", rememora la periodista.

"Un periodista brillante curtido en actualidad al que se le pregunta el estilo de las cuevas de Altamira contesta: 'Renacentista'. Te quedas pegado al sofá"

Luján no hace demasiados 'spoilers' de los programas que vienen, pero al parecer la protagonizada por políticos no tiene desperdicio alguno: "Es magia. ¿Las cosas que contestan? Los españoles van a pedir que se cambie la Constitución, ir a las urnas de nuevo". Aclara, por cierto, que son cargos públicos de diversos signos y a los que "el ego" les puede jugar una mala pasada.

"Un periodista brillante curtido en actualidad al que se le pregunta el estilo pictórico de las cuevas de Altamira contesta: 'Renacentista'. Tú te quedas pegado al sofá en tu casa. Es por los nervios. Es que ni te escucha, se bloquea cuando dices 'estilo pictórico'. Eso tiene mucho atractivo para los espectadores", deja caer la entrevistada.

Así es la mecánica

Ocho concursantes famosos de la misma disciplina trabajan juntos para responder a las preguntas y conseguir el máximo dinero posible. Al final de cada ronda, los concursantes votan al jugador que creen que está perjudicando al equipo. El rival más débil es eliminado hasta que sólo queden dos concursantes para luchar en la final. El que recibe mayor número de votos abandona el juego.