Leo Harlem pide que la jota aragonesa sea considerada deporte olímpico en su visita a ‘El Hormiguero’

Leo Harlem es un viejo conocido de El Hormiguero. El actor y humorista ha visitado esta vez el programa de Pablo Motos para promocionar su nueva película, Padre no hay más que uno 4, que está dejando una importante taquilla en las últimas semanas. Un largometraje en el que hace de tío de una familia numerosa, y que le permitió bromear sobre qué opina de los niños en los aviones, pues alguna vez ha asegurado que deberían pagar 3.000 euros por volar.

“En España no hay niños, están todos volando”, afirmaba con su habitual tono. Y así, relató cómo en uno de sus últimos vuelos “empecé a contar niños. Uno, otro, debía entrar algún padre”, relataba. De paso, se quejó de los niños que dan patadas en los asientos, o de aquellos que parece que “están jugando al mus” en la mesa plegable que tienen delante del asiento.

Padre no hay más que uno 4 está dirigida por Santiago Segura, y Pablo quiso saber cómo es el cátering en estas películas, pues el cineasta se queja cuando visita El Hormiguero. “Es correcto. No vas a pedir grandes calidades, los caterings suelen ser correctos, tirando a ‘cor’. Pero yo, con unas patatas fritas me hago un bocadillito y para adelante”, aseguraba. Sin embargo, sí que destacó que Santiago Segura se cuida “una barbaridad”, y que tiene “tarrinas transparentes, y lleva medio aguacate, y frutas que yo desconozco”.

Como en tantas ocasiones, más que una entrevista al uso, Pablo Motos se dedicó a lanzarle a Harlem todo tipo de cuestiones. Y una de ellas fue su opinión sobre la inclusión del breaking como deporte olímpico. “Con mucho respeto como deporte urbano, yo vivía un sitio donde se hacía parkour, y luego venía la ambulancia. El breakdance como ejercicio físico, no lo vamos a discutir, pero también podría estar la jota aragonesa”, sentenciaba.

Su propuesta no quedó ahí, y enumeró otros bailes que podrían participar en las Olimpiadas: “El tango tiene mucha actividad, el chotis”. Pero él aseguró que, de elegir una competición, haría una de siesta. “Competición de siesta, con camas homologadas, prohibido roncar, te quita puntos. Una siesta buena, homologada. Gana el que más aguante, y se va a enterar cuando le despierten, y le digan: has ganado”, detallaba.

“Acojona”

Pablo Motos también aprovechó para preguntarle por sus proyectos recientes, pues hace tele, radio, teatro y cine. “Y mis camisas me las plancho yo”, presumía Leo Harlem. Y así, aprovechó para decir que con su espectáculo Mentes Peligrosas estará en el WiZink Center de Madrid el próximo 7 de diciembre, junto a compañeros como Álex Clavero y Luis Piedrahita.

“¿Acojona más el WiZink que un teatro?”, quiso saber el presentador valenciano. Leo no pudo responder, dado que no ha actuado nunca en el recinto deportivo. “Pero he visto algún partido de baloncesto y acojona. La clave son las primeras risas, da igual que sean seis personas en el público que 600, es una bendición de espectáculo”, aseveró.