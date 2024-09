Plex se estrena por todo lo alto en 'El Hormiguero': el youtuber le pide a Pablo Motos que le “entierren vivo 24 horas”

El Hormiguero ha arrancado este 2 de septiembre su temporada número 19 con nuevos sorteos, más sorpresas y retos desafiantes que, como cada año, prometen revolucionar el liderato del access prime time. No obstante, estas no son las únicas novedades que traerá el famoso programa presentado y dirigido por Pablo Motos, y es que, como viene siendo habitual, este año también traerá nuevas caras en su plantilla de colaboradores.

En esta temporada, Daniel Alonso, un streamer que ya acumula más de 13 millones de suscriptores en su canal de YouTube @YoSoyPlex, será el encargado de aceptar e intentar lograr los retos más extremos de Internet, por primera vez en directo. Daniel protagonizará una sección denominada Los retos de Plex, que durante la emisión de ayer ya desveló cuál será el reto con el que se estrenará.

"¿Qué es lo que quieres hacer?", le preguntó Motos a Daniel, más conocido como YoSoyPlex. "Mi idea, básicamente, es que intentaré venir siempre que la vida me lo permita para hacer retos que me apetezcan o que haya visto por internet", contestó. "Había pensado hacer un agujero en el plató. Es que el otro día vi una película de un hombre al que enterraban vivo, así que me gustaría enterrarme vivo un día entero", aseguró Plex.

"Voy a enterrarme durante 24 horas", @yosoyplex conectará la televisión con internet haciendo retos que se podrán seguir en directo desde su canal #NadalEH pic.twitter.com/dpCI5Y4ztK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 2, 2024

"¿Cómo lo ves? Sería enterrarme un día y sacarme al día siguiente", preguntó el joven de tan solos 22 años a Motos. "Vale, la semana que viene, el miércoles te enterramos y te desenterramos el jueves. ¿Estás dispuesto?", dijo el valenciano. Además, con el objetivo de captar público joven ambos aseguraron que el youtuber iba a grabar todo el proceso para poder verlo en directo en su canal y que la gente compruebe que es verdad.

No obstante, este no es el único rostro nuevo que podremos ver en El Hormiguero durante esta temporada. Además de Plex, también se incorporan al equipo los humoristas Juan Carlos Ortega y Susi Caramelo.

Quién es YoSoyPlex

Daniel Alonso, conocido como YoSoyPlex, es un creador de contenido procedente de Toro (Zamora) que cuenta con la friolera cifra de 13,7 millones de suscriptores en YouTube y más de 2,8 millones de seguidores en redes sociales. En sus inicios, Daniel era un adolescente que, bajo un apodo, soñaba con llegar a los 100.000 seguidores.

En 2018, empezó a publicar videos en su propio canal, donde se enfocó en todo lo relacionado con Fortnite, uno de los videojuegos más populares. No obstante, con los años la temática de su contenido ha ido cambiando hasta llegar a ser uno de los referentes gracias a los retos y aventuras que vive junto a sus amigos.

Daniel además de ser streamer también ha escrito tres libros, dos de ellos enmarcados en una misma colección: Las aventuras de Plex. En ellos relata cómo Plex se aventura a descubrir el poderoso tesoro oculto en una nueva pirámide que ha aparecido en Egipto junto a su perro Colmillo.

Asimismo, el tercer libro que ha escrito es Epic Battle: El día que los youtubers salvaron el mundo, una aventura basada en battle royale en la que el lector también se convierte en protagonista.

Además, también se atreve en el mundo de la música con temas como Flow violento y Modo avión, los dos de la mano de Ruven, y Worldwide, con Adri, Borja y Jopa.