El desconocido debut de Broncano en televisión: con tan solo 22 años y nervioso ante las cámaras

David Broncano está de vuelta. El estreno de esta noche de su nuevo programa La Revuelta, en TVE a las 21.40, vuelve a poner en el foco mediático al conocido presentador de La Resistencia y La vida moderna, que se estrena por primera vez en la televisión pública tras su paso por Movistar.

Las noches televisivas vivirán un nuevo duelo diario, donde los espectadores tendrán que elegir entre Broncano en La Revuelta o los que opten por el veterano El Hormiguero, conducido por Pablo Motos desde el año 2006. Aunque en las últimas horas, Broncano ha admitido que "no viene a competir" con su compañero de profesión. Aún así, la guerra de audiencias está servida y se espera una apasionante rivalidad entre los dos gigantes comunicativos.

De esta manera, esta noche David Broncano presentará en sociedad su nuevo programa en TVE, aunque ya son varios los años donde el popular presentador jiennense se ha dejado ver en los medios de comunicación. Recientemente, además de presentar durante seis años La Resistencia en Movistar, ha participado en Late Motiv (2016-2018) y LocoMundo (2017-2018), ambos en la plataforma de Movistar o como monologuista en El Club de la Comedia (2013-2017, laSexta).

Pero aunque ya podemos considerarlo un experto de la pequeña pantalla, Broncano también tuvo sus inicios, que seguramente sorprendan a más de una persona. De esta manera, la primera aparición de David Broncano en televisión se remonta al 10 de febrero de 2006. Por aquel entonces, el actual presentador tan solo tenía 22 años. Lo más curioso de ese día fue que Broncano no tuvo su debut en un programa de humor o de comedia, sino que nada más y nada menos que en un concurso de televisión de cultura madrileña, en Metro a Metro de Telemadrid.

En su primera aparición se pudo ver a un joven Broncano que acudió "algo nerviosillo" al desaparecido concurso de la televisión pública madrileña, presentado por Javier Capitán. La dinámica del concurso se basaba en preguntas sobre el Metro de Madrid, la Comunidad de Madrid y sus personajes históricos. El formato se emitió entre septiembre de 2004 y febrero de 2008, y resurgió tímidamente entre enero y marzo de 2012.

La iniciativa de Broncano a llevarse algún premio en Metro a Metro fue superada por Félix, el otro concursante que acudió al programa, con un perfil más veterano que el joven comunicador. Sobre su experiencia, el presentador ha hablado en varias ocasiones. "Os juro que fue un trauma, me ganó un yayo. Me fui a casa llorando porque, al despedirme del programa, Capitán me llamó Félix, confundiendo mi nombre con el del concursante que me había ganado", explicó un día en La Resistencia.

Parece que esta primera aparición en televisión, un poco desafortunada, no impidió a Broncano a confiar toda su suerte a triunfar en los medios de comunicación. De esta manera, probó fortuna como monologuista en el programa Nuevos Cómicos de Paramount Comedy. Aun así, en varias ocasiones el jiennense ha admitido que "no tenía personalidad escénica" y que "parecía que estaba imitando". Luego todo lo demás es historia: Ilustres Ignorantes, La Vida Moderna, La Resistencia y ahora La Revuelta, su último proyecto en televisión que inicia esta noche en TVE.