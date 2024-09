La nueva 'Resistencia' calienta su estreno en La 1 con el beso entre David Broncano y Pablo Motos: "Llegó el día"

La Revuelta empieza su andadura en La 1 haciendo ruido. A tan sólo unas horas de su estreno, la nueva Resistencia de David Broncano ha compartido un curioso fotomontaje en X (antes llamado Twitter) en el que se puede ver al flamante fichaje de RTVE besando la boca de Pablo Motos. De fondo, un corazón con los colores de la bandera LGTBI.

"Llegó el día", versa el escueto mensaje que acompaña la imagen. No obstante, el tuit no debería llamar la atención, pues el estilo de la cuenta del programa de Broncano -su encargado es Álex Pinacho- durante su etapa de Movistar Plus+, era ácido, sarcástico y, en ocasiones, en el límite de lo correcto.

La Revuelta se estrena este lunes a las 21:40, tras la segunda edición del Telediario. La llegada de Broncano al access prime time supondrá un cara a cara con El Hormiguero de Pablo Motos, que hoy recibe a Victoria Federica. Su visita al programa de las hormigas será su primera entrevista en televisión.

Como saben, el fichaje de Broncano por la televisión pública ha estado envuelto en una intensa polémica al relacionarlo con una estrategia del Gobierno para erosionar el poder que tiene Pablo Motos, uno de los azotes mediáticos de Pedro Sánchez. De hecho, su incorporación se llevó por delante a la presidenta y al director de contenidos de RTVE.

Lo curioso es que la Corporación ha cambiado el discurso que tenía sobre las audiencias, y ha pasado de decir abiertamente que con Broncano pretendían competir en la franja en la que domina Pablo Motos, a decir lo contrario. "No venimos a competir, sino a ofrecer algo diferente", aseguró Agus Alonso, delegado de contenidos de RTVE en el FesTVal de Vitoria.

Llegó el día 😍 pic.twitter.com/DdmlX6hejC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2024

"Para medir su éxito no sólo vamos a tener en cuenta lo que suceda a las 22:00 horas. Tenemos que valorar otras cosas. Si queremos una televisión de presente y de futuro, tenemos que apostar por contenidos que el público va a consumir en RTVE Play después".

Broncano también quiso quitar hierro a la 'guerra' de audiencias, por si las cifras están muy por debajo de lo esperado. O, dicho de otro modo, si finalmente los datos superan las expectativas, TVE podrá vender La Revuelta como un éxito. Los focos, desde luego, estarán puestos en él, después de que Carlos Latre haya tocado fondo en Telecinco con Babylon Show.

"Mi único miedo es que Motos haga un 75% y nosotros un 1%. Van a ganar ellos. ¿Han hecho un 35% en su regreso?", señaló el showman, consciente de que El Hormiguero ha activado el modo apisonadora en su primera semana. "No tengo ningún objetivo concreto. Me gustaría estar alrededor de lo que se hace a esa hora o en la media de la cadena", aseguró Broncano negándose a dar un dato exacto de la audiencia que espera.