La 'Revuelta' de Broncano, de perder con un "yayo" en un concurso a ser "rico": dos áticos, productora...

Adiós a La Resistencia, hola a La Revuelta. El nuevo programa de David Broncano en Televisión Española llega este lunes a las 21:40 horas lleno de incertidumbre y dudas. Y es que no se sabe si harán lo mismo que en Movistar Plus+ o cambiarán; si gustarán al público de RTVE, con una media de edad de espectadores mucho más mayor que la que tenían en la plataforma; si podrán competir con tan duros rivales como Pablo Motos y El Hormiguero o Carlos Latre y Babylon Show (además de Wyoming y El Intermedio; Carlos Sobera y First dates; o Aitor Albizua y Cifras y letras).

"La guerra de las galaxias ha empezado. Que la fuerza nos acompañe", afirmó María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE en la presentación del formato en el FesTVal celebrado en Vitoria.

"Somos conscientes de que mucha gente que va a ser su primera vez que vea lo que se hacía en La Resistencia, pero ahora en La Revuelta. Que la gente entienda por qué es puro RTVE. Es el mejor sitio en el que tiene que estar, porque trata con inteligencia a los espectadores. Hay muchos invitados que no estarían en otro sitio. Tiene una trayectoria de darle visibilidad al deporte femenino, a artistas que ahora son mundialmente famosos, el año pasado estuvo un catedrático de la lengua... Y toda esa interacción con el público, muestra la diversidad de España... la interacción en el teatro es RTVE puro", destacó Agus Alonso, director de Contenidos del programa en RTVE.

Broncano ha decidido apostar sobre seguro en el tema de equipo y colaboradores, por lo que los antiguos fans de La Resistencia y los nuevos seguidores de La Revuelta volverán a ver en el escenario del teatro Príncipe Gran Vía (sí, donde también se hacía el programa de Movistar Plus+) a Jorge Ponce y Ricardo Castella, socios del jienense en la productora del programa, Encofrados Encofrasa SL, así como las bromas y efectos de beatbox por parte de Grison.

David Broncano en 'La Resistencia'.

También les acompañarán clásicos como Lala Chus, Valeria Ros, Yunez Chaib, Pablo Ibarburu, Pantomima Full, Ernesto Sevilla, Antonio Resines, Dani Rovira y Sergio Bezos, habituales de La Resistencia en los últimos tiempos. La incógnita está en si seguirá llevando a artistas desconocidos, además de invitados todos los ámbitos (deporte, música, creadores de contenidos…), si continuará haciendo sus clásicas preguntas de sexo y dinero o si mantendrá ese tono de broma que tenían las entrevistas en La Resistencia.

Eso sí, antes de preguntarle a sus invitados sobre el dinero que tenían en el banco y sus relaciones sexuales en el último mes, el presentador, en su nueva etapa en RTVE, quiso responderlas el primero: "Respecto a las relaciones, soy una persona muy varonil, muy fogosa, y mantengo relaciones sexuales todos los días al amanecer y también al atardecer. Y sobre el dinero, ya estaba forrado de antes, ya era rico de antes porque llevo mucho tiempo presentando programas y eso se paga bien. El presupuesto de La Revuelta, por desgracia, no es para mí solo. Tengo mucho dinero, pero no 14 millones al año", comenta el que se ha convertido en el chico de oro de la televisión.

Y es que, aunque en su juventud vivió en el madrileño barrio de Vallecas en un piso cercano al de sus abuelos al que se trasladó cuando se mudó a Madrid, cuando empezó a ganar dinero en televisión alquiló en Plaza España un apartamento desde el que iba a trabajar en bicicleta o patinete eléctrico (con multas incluidas en algunas ocasiones). Pero fue en enero de 2022 cuando dio el gran salto al convertirse en propietario de dos áticos en el centro, cerca de la zona de Casa de Campo, según publicó la revista Lecturas.

Ya con los nervios del estreno, Broncano confiesa que tiene mucha suerte de estar en su piel, que se considera un privilegiado al que le gusta estar en un medio público, porque "soy un convencido de la utilidad de lo público". El conductor del programa está seguro de que lo que van a hacer es formato de calidad, y están orgullosos de contribuir a que la televisión pública sea mejor. "Pienso que un porcentaje muy alto de La Resistencia se va a trasladar a La 1. Era un programa de comedia muy guay, que funcionaba y que ha ido mejorando con los años. Por eso se mantiene el espíritu", apunta.

De concursante a millonario

Aunque ahora Broncano es toda una estrella de la televisión en España, su primera aparición no la hizo ni como presentador ni como monologuista, sino como concursante. El 10 de febrero de 2006, participó en el concurso Metro a metro de Telemadrid (el espacio presentado por Javier Capitán que consistía en acertar diversas preguntas acerca del transporte público de la Comunidad de Madrid). Un joven David Broncano, con apenas 19 años cayó derrotado y se fue a casa sin ningún premio.

"Os juro que fue un trauma, me ganó un yayo. Me fui a casa llorando porque, al despedirme del programa, Javier Capitán me llamó Félix, confundiendo mi nombre con el del concursante que me había ganado", recordó en una ocasión el jienense en La Resistencia. Dos años después, realizó sus primeros monólogos en Paramount Comedy, dándose a conocer como cómico profesional en el formato que descubría nuevos talentos del humor llamado Nuevos cómicos.

Broncano, en Metro a metro.

Comenzó a ser relativamente famoso en el mundillo del humor por sus actuaciones y Santi Millán le fichó durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica de 2010 como colaborador en el programa UAU! de Cuatro, realizando diferentes sketches. Pero uno de ellos generó una gran polémica, y obligó al embajador español en Paraguay, Miguel Ángel Cortizo Nieto, a disculparse por la parodia que realizó el jienense de una niña paraguaya.

Su siguiente proyecto fue al lado de dos cómicos muy conocidos como Dani Rovira y Txabi Franquesa en Alguien tenía que decirlo, un programa de La Sexta en el que repasan la actualidad, pero no consiguió cuajar entre los espectadores y a las tres semanas de emisión fue retirado de parrilla, siendo sustituido poco después por otro formato que sí se ha asentado en Atresmedia, Zapeando.

Tras aparecer en varias ocasiones en El Club de la comedia realizando monólogos y triunfar en la radio con el programa La vida moderna, Andreu Buenafuente le fichó para Late Motiv como colaborador, a quién llegó a sustituir como presentador cuando el catalán estuvo de baja por una afonía.

No obstante, el primer programa de televisión que presentó en solitario Broncano fue LocoMundo en Movistar Plus+. Lo hizo entre 2016 y 2018, año en el que dio el salto a La Resistencia, formato que le dio la fama que tiene en la actualidad. Siete temporadas después, y con un caché infinitamente más alto que con el que llegó, se ha marchado a Televisión Española en busca de conquistar a sus espectadores con sus gamberras entrevistas y las locuras de sus colaboradores.

Su infancia en Orcera

Broncano nació en Santiago de Compostela, pero el presentador se siente totalmente identificado con Jaén, ya que, desde muy pequeño se trasladó a vivir a Orcera, un pueblo jienense enclavado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí, el joven, junto a su familia, pasó su infancia y su adolescencia antes de trasladarse a Madrid a vivir y estudiar.

En Orcera fundó una banda de rock junto a su hermano Daniel, que tocaba el clarinete; Pedro Barba, el bajo; y él, que era el encargado de aporrear la batería, habilidad que todavía domina como demostró en alguna ocasión en La Resistencia (además de darle al bombo tanto en el programa de Movistar Plus+ como en el anuncio de su fichaje por Televisión Española).

David Broncano, junto a su perro Kimbo, en la ruta senderista del Cerro del Pavo. Cedida

"Teníamos unos 15 o 16 años, no llegamos a ponerle nombre al grupo, pero estuvimos valorando llamarlo Sputnik como el famoso cohete ruso", le comentó a EL ESPAÑOL Pedro, su amigo de la infancia y compañero de colegio. Que añadió que nadie se imaginaba que Broncano acabaría en la tele porque, de pequeño, no se interesaba por ese medio y tampoco era el gracioso de la clase ni del grupo de amigos, al contrario, "era una persona callada, tranquila, observadora y seria", afirmó.

En el colegio, aprovechaban la hora de Religión, que no daban ninguno de los dos en quinto y en sexto de EGB, para jugar al ajedrez con el profesor Luis Viñat Caño, con el que también hacían obras de teatro. "Todavía recuerdo una de las obras: El oso que no lo era", aseguró Pedro.

En aquellas representaciones teatrales, el cómico ya demostraba desparpajo, como también lo hizo el día que llevaron al Instituto Gandhi a varios jornaleros africanos, para abordar con los alumnos de forma didáctica el fenómeno de la inmigración que conlleva cada campaña de la aceituna: uno de los motores de la economía de Orcera, cuya entrada al pueblo está presidida por la Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción.

"Montamos una clase como si fuera un programa de televisión: David estaba sentado con su propia mesa, haciendo de presentador, y se ocupó de entrevistar a los jornaleros hablando en francés con todos ellos", recuerda Matías Arroyo, director del IES Gandhi. "Imagino que ahí le empezó a picar el gusanillo de la tele. Creo que lo llevaba en la sangre", añade.

"A pesar de la fama, Broncano nunca ha dejado de venir al pueblo y de mantener el contacto con sus amigos de la infancia. Todos los años siguen alquilando un local para las Fiestas de la Asunción: allí comen, beben y ven las vaquillas", apuntó Pedro Lucha, dueño de la mercería que hay en Orcera.

Tan agradecidos están en el Ayuntamiento con el famoso presentador que le han dedicado un albergue municipal, valorado en 100.000 euros y con 62 plazas de capacidad. "A la inauguración no pudo asistir David por trabajo, pero en su nombre vinieron su padre, Javier, su madre, Isabel, y su hermano, Daniel. La instalación está funcionando desde 2022 y en agosto acogeremos a un grupo de huérfanos ucranianos para que se alejen de la guerra este verano", destacó el director.

Javier Broncano, (2i), junto al alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, Isabel Muñoz (c) y su hijo pequeño, el músico Daniel Broncano. Cedida

A la familia Broncano la consideran como una especie de embajadores de la Sierra de Segura y la Diputación Provincial de Jaén le concedió a los dos hermanos, el Premio Jaén Paraíso Interior, como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su creatividad. El éxito de los hijos no ha cambiado el estilo de vida de sus padres, los cuales siguen viviendo en el mismo adosado de la Urbanización Loma del Convento, mientras que Daniel es director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

"Nosotros no les vemos como famosos porque es una familia muy campechana: al padre es normal verle en bicicleta por el pueblo", según comenta una vecina de los Broncano. "No podíamos imaginar que David acabaría de presentador en televisión y Daniel de músico porque los dos eran muy estudiosos", admiten sus vecinos.