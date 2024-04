David Broncano, el hijo de la 'profe' y batería de rock que va al pueblo a la suelta de vaquillas en su Porsche

Al escenario del conocido como Edificio de los Sindicatos de Orcera, durante un tiempo, cada tarde se subían tres adolescentes para ensayar porque querían poner en marcha una banda de rock: David Broncano tocaba la batería; su hermano, Daniel Broncano, el clarinete, y Pedro Barba, el bajo.

"Teníamos unos 15 o 16 años, no llegamos a ponerle nombre al grupo, pero estuvimos valorando llamarlo Sputnik como el famoso cohete ruso", recuerda con nostalgia Pedro, amigo de la infancia del humorista y presentador de La Resistencia, con el que fue compañero de clase en el Colegio Santa María de la Peña y en el Instituto Gandhi. También compartieron vestuario en el Orcera Club de Fútbol y alguna noche de farra en la Discoteca Xenón donde no había DJ, sino un pinchadiscos que lo mismo se marcaba un tema mítico de la Ruta del Bacalao que una de Marea.

"Nadie se imaginaba que Broncano acabaría en la tele porque de pequeño no se interesaba por eso y tampoco era el gracioso de la clase ni del grupo de amigos, al contrario, era una persona callada, tranquila, observadora y seria", reflexiona Pedro. "Cuando íbamos a ensayar al Edificio de los Sindicatos, nos tirábamos toda la tarde dándole vueltas a las mismas canciones de Extremoduro, como Jesuscristo García, porque a Broncano le flipaba su cantante Robe, aunque también hubo intentos de tocar Clavado en un bar, de Maná; Maneras de vivir, de Rosendo...".

- ¿A qué sector profesional apuntaba cuando era un adolescente?

- Pedro Barba: Lo que más le gustaba era la música y la informática. Recuerdo que fue uno de los primeros de Orcera que tuvo internet y cuando teníamos que hacer algún trabajo en el instituto, usábamos su ordenador porque era bastante moderno: algo poco habitual en aquel tiempo. Era un tío muy inteligente, aprendía las cosas con rapidez y era una persona curiosa por naturaleza. Cada vez que le interesaba algún tema, se ponía a buscar información y a investigar. Cuando terminó el instituto, se fue a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar informática y publicidad.

David Broncano, junto a su perro Kimbo, en la ruta senderista del Cerro del Pavo. Cedida

David Broncano era un alumno de sobresaliente, pero su hermano, Daniel, dos años más pequeño, era de matrícula de honor y un virtuoso con las notas musicales. "El hermano de Broncano dejó de ensayar con nosotros porque no sabíamos leer partituras, pero él ya sabía mucho de música clásica". Prueba de ello es que era famoso en Orcera y en toda la comarca por su talento con su inseparable clarinete. "Creo que Daniel, el hermano de David, era superdotado porque era un crío y tenía un programa musical en Radio Sierra", subraya Pedro Barba, profesor de guitarra en Granada y alma mater de El Barbas: una banda de rock con dos discos.

De haber hecho apuestas, los 1.800 vecinos de este pueblo jienense enclavado en el espectacular Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, se habrían decantado por el menor de los Broncano como el de mayor proyección mediática. Pero lo cierto es que David Broncano se ha convertido en un fenómeno de la pequeña pantalla y en objeto de deseo de TVE: le quieren fichar por dos temporadas, a razón de 14.076.135 euros cada una.

La televisión pública quiere al ganador de tres Premios Ondas y presentador de La Resistencia en Movistar Plus+, para disputarle el liderazgo en prime time que Pablo Motos encadena durante 18 temporadas consecutivas, con El Hormiguero de Antena 3. El fichaje de Broncano se ha convertido en un culebrón televisivo, tras el voto de José Luis Martín: el consejero que entró con Unidas Podemos en el Consejo de Administración de RTVE y que se ha alineado con el Partido Popular.

Ahora parece que solo un milagro podría desbloquear la situación, aunque David Broncano no es de los que creen en milagros divinos. "Ninguno de los dos dábamos la asignatura de Religión", apunta Pedro Barba.

"Tuvimos la suerte de que en quinto y en sexto de EGB, durante esa hora, con el profesor Luis Viñat Caño, jugábamos al ajedrez o hacíamos teatro. Todavía recuerdo una de las obras: El oso que no lo era". En aquellas representaciones teatrales, David Broncano ya demostraba desparpajo, como también lo hizo el día que llevaron al Instituto Gandhi a varios jornaleros africanos, para abordar con los alumnos de forma didáctica el fenómeno de la inmigración que conlleva cada campaña de la aceituna: uno de los motores de la economía de Orcera, cuya entrada al pueblo está presidida por la prestigiosa Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción.

La Cooperativa de Nuestra Señora de la Asunción está a la entrada de Orcera, en medio de cientos de olivos. Badía

"Montamos una clase como si fuera un programa de televisión: David estaba sentado con su propia mesa, haciendo de presentador, y se ocupó de entrevistar a los jornaleros hablando en francés con todos ellos", según cuenta Matías Arroyo, director del IES Gandhi. "Imagino que ahí le empezó a picar el gusanillo de la tele. Creo que lo llevaba en la sangre".

La entrada a este centro de Educación Secundaria con vistas desde su patio al imponente castillo de Segura de la Sierra y a El Yelmo, el pico más alto del parque natural, está presidida por un lema inspirador: 'Cada uno brilla a su manera'. Tanto David como su hermano, Daniel, brillaron en las aulas de este instituto que echó a andar bajo la batuta de Isabel Muñoz: la madre de los hermanos Broncano y profesora de Matemáticas ya jubilada, cuyos antiguos alumnos la definen como una "buena" docente que era "seria" impartiendo la materia, pero "enrollada" en el trato con los estudiantes.

"Isabel marcó el inicio del IES Gandhi porque fue su directora durante ocho años y fue profesora de Matemáticas de su hijo mayor", resalta Matías Arroyo. "Además, de 2006 a 2014 coordinó los cursos de reciclaje profesional que se impartían en el Centro del Profesorado, antes de regresar al curso siguiente al instituto para volver a impartir su asignatura hasta que se jubiló en el curso 2016-2017".

Matías Arroyo, director del IES Gandhi de Orcera donde cursaron sus estudios de ESO los hermanos Broncano. Badía

David formó parte de la segunda promoción de alumnos que obtuvieron el título de Educación Secundaria Obligatoria en el IES Gandhi. "Por aquel entonces, como no teníamos Bachillerato, cuando nuestros alumnos terminaban la ESO tenían que irse a Siles al Instituto Francisco Marín", según aclara Matías Arroyo. "David era un buen estudiante, pero su hermano, Daniel, destacaba en todas las asignaturas: fue campeón de Jaén y de Andalucía en la Olimpiada Matemática Thales y subcampeón nacional. La repercusión de David ha sido más amplia que la de Daniel por el medio en el que trabaja". Pero ambos han hecho bueno el lema del centro: 'Cada uno brilla a su manera'.

Una buena muestra de ello es el certamen Música en Segura fundado por Daniel Broncano: una iniciativa que desde 2014 impulsa el turismo rural de toda la comarca, con 130 conciertos a sus espaldas, protagonizados por artistas nacionales e internacionales que han movilizado a 62.700 personas para disfrutar de actuaciones en directo en escenarios mágicos, como el castillo medieval de Segura de la Sierra, incluso en la cooperativa de aceite de Nuestra Señora de la Asunción en Orcera donde actuó el famoso conjunto holandés Nederlands Blazers Ensemble.

"Es una familia muy comprometida a nivel social, cultural y con el medio ambiente: son personas que mueven toda la comarca de la Sierra de Segura", según destaca Lola Martínez, jefa de estudios del Instituto Gandhi. De hecho, este centro impulsó con los alumnos la creación de un gran sendero circular (denominado GR-247) gracias a la ayuda inestimable de Javier Broncano: "El padre de David y Daniel montó la Asociación Ecologista Segura Verde para defender el parque natural, el Club de Senderismo Sierra del Segura, incluso ha publicado el libro 'La Sierra del Segura: el sur verde', donde ha documentado toda su fauna, vegetación y hábitats".

Los docentes del instituto cuentan que el cabeza de familia, Javier, un celador jubilado en el centro de salud de Orcera, se conoce como la palma de su mano la Sierra de Segura y está detrás de la señalización de algunos senderos que en la actualidad atraviesan sus tupidos pinares, marcados por la presencia de pinos salgareños que son de los más longevos de España porque superan los 500 años. También es el artífice de la excursión del IES Gandhi que cada curso lleva a los alumnos por el monte de Peñalta. Todas esas rutas, como la del Cerro del Pavo, se las ha recorrido en su adolescencia David Broncano, junto a su inseparable perro: Kimbo.

La plantilla del centro también cuenta que Isabel casi sufrió un patatús, cuando su hijo mayor le comunicó que quería ganarse 'los cuartos' haciendo monólogos. "A su madre, le dio algo cuando David la llamó para decirle que se dejaba el trabajo que tenía en Madrid, con un buen sueldo, porque quería ser humorista", recuerda la jefa de estudios. Aquel salto al vacío en 2008, en el programa Nuevos Cómicos de Paramount Comedy, solo fue el principio de una carrera meteórica que luego le llevó a la Cadena Ser y a trabajar con leyendas como Andreu Buenafuente.

"Broncano es así de divertido por lo inteligente que es", sentencia la docente Lola Martínez. El cariño que le tienen en Orcera a este presentador nacido hace 39 años en Galicia, se debe a la implicación de su familia con el pueblo y a la publicidad que el propio humorista le viene dando en Late Motiv o en La Resistencia, a este rincón de Jaén, trufado de olivos, cuyo entramado urbano está marcado por las cuestas y está coronado por una plaza de toros de 1949: santo y seña de la suelta de vaquillas que en agosto se hace por las calles del pueblo por las Fiestas de la Asunción.

Una vista aérea de Orcera con el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, al fondo. Badía

"La gente de Orcera aprecia mucho a David porque cuando llegó aquí tenía dos o tres años", rememora Pedro Lucha a EL ESPAÑOL. El propietario de Comercial Lucha es el padre del "mejor amigo" de Broncano, también llamado Pedro Lucha, y al que convirtió en técnico especialista del mundo rural en el programa La Vida Moderna de la Cadena SER donde abordaba temas desternillantes: como que el ajo era la viagra del siglo XXI.

"A pesar de la fama, Broncano nunca ha dejado de venir al pueblo y de mantener el contacto con sus amigos de la infancia. Todos los años siguen alquilando un local para las Fiestas de la Asunción: allí comen, beben y ven las vaquillas", subraya el dueño de una mercería de las que ya no existen. Muchos de esos amigos forman parte de la Peña Caliqueños.

"Cuando yo hablo con Broncano es una persona seria, no me podía imaginar que haría esas preguntas y esas entrevistas en televisión". Pero lo hace arrasando en Movistar Plus+ y por eso en TVE le quieren fichar pagando una millonada, lo que ha desatado una crisis en la televisión pública que por ahora se ha llevado por delante a Elena Sánchez, presidenta interina, y al director de contenidos, José Pablo López.

Pedro Lucha, este miércoles, detrás del mostrador de su mercería en Orcera. Badía

En los pocos bares y cafeterías que tiene Orcera no se habla de otra cosa. "Al principio, era más conocido el hermano por la música que él por el humor y ahora le quieren fichar por 14 millones de euros: ¿Cuánto le va a pagar Televisión Española por programa?", se pregunta un cliente que apura su café en el Bar el Jardín, dando pie a un acalorado debate conforme fluyen las copas de orujo que se toman un par de agricultores que vienen del tajo.

-Cliente 1: En el pueblo no le conocía nadie hasta que pegó el pelotazo en Movistar y ahora solo nos enteramos de que Broncano está en Orcera cuando le vemos pasar con su Porsche. Seguro que con el contrato de Televisión Española le dará para otro Porsche.

- Cliente 2: Pero Orcera es conocida en toda España, gracias a Broncano.

En la otra punta del pueblo, en la Cafetería Canela en Rama by Ana, no hay debate entre la clientela sobre el coste del fichaje de Broncano. Así lo asegura su propietaria, Ana Barba: "La gente está encantada de que siempre nombre a Orcera, está orgullosa de él y de que su carrera vaya hacia delante". Lo mismo opina el alcalde, Juan Francisco Fernández (PSOE): "Su fichaje será bueno para TVE porque le generará mucha audiencia a la televisión pública por todos los seguidores que ya tiene en un canal de pago".

- ¿A su pueblo qué le supone tener como uno de sus ilustres vecinos a uno de los primeros espadas del panorama televisivo?

- Juan Francisco Fernández: Ojalá tuviésemos más vecinos así. Orcera es conocida en todo el mundo por Broncano. Cada día se nota la afluencia de gente que nos visita para conocer su pueblo o la Piscina de Amurjo de la que tanto habla en televisión porque es la más grande España. Hay gente que va a la piscina, estando vacía, solo para fotografiarse. Así que estamos intentando que Andreu Buenafuente venga con Broncano a Aquasión: la semana de monólogos, cine y música que celebramos en la Piscina de Amurjo.

Tan agradecidos están en el Ayuntamiento orcereño con el mediático presentador que le han dedicado un albergue municipal, valorado en 100.000 euros y con 62 plazas de capacidad. "A la inauguración no pudo asistir David por trabajo, pero en su nombre vinieron su padre, Javier, su madre, Isabel, y su hermano, Daniel. La instalación está funcionando desde 2022 y en agosto acogeremos a un grupo de huérfanos ucranianos para que se alejen de la guerra este verano", según avanza el regidor.

Javier Broncano, (2i), junto al alcalde de Orcera, Juan Francisco Fernández, Isabel Muñoz (c) y su hijo pequeño, el músico Daniel Broncano. Cedida

A la familia Broncano la consideran como una especie de embajadores de la Sierra de Segura y la Diputación Provincial de Jaén le concedió a los dos hermanos, el Premio Jaén Paraíso Interior, como reconocimiento a su trayectoria profesional y a su creatividad. El éxito de los hijos no ha cambiado el estilo de vida de sus padres, los cuales siguen viviendo en el mismo adosado de la Urbanización Loma del Convento que esta semana dejaron por unos días, para visitar al pequeño de la casa: Daniel, nuevo director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

"Nosotros no les vemos como famosos porque es una familia muy campechana: al padre es normal verle en bicicleta por el pueblo", según comenta una vecina de los Broncano. "No podíamos imaginar que David acabaría de presentador en televisión y Daniel de músico porque los dos eran muy estudiosos, aunque el hermano pequeño siempre estaba liado con el clarinete: le oíamos ensayar todos los días en el garaje".

Al mayor de los hijos era más habitual verle tirándole algún palo a su perro Kimbo, jugando en el parque de la urbanización o disputando un partido de baloncesto con su inseparable amigo: Pedro Lucha. "Se inventaban que había una canasta imaginaria en el transformador que su padre, Javier, intentó impedir que instalasen en la calle porque es ecologista", según narra esta vecina de forma anecdótica. "La verdad es que la fama no se le ha subido a la cabeza a la criatura: a David Broncano siempre le vemos en las vacaciones de verano o en Navidad porque vuelve como el turrón".

Al presentador de La Resistencia se le puede ver jugando a los dardos en el Pub Payá, donde antaño acudía con su pandilla para seguir los partidos de su querido Atlético de Madrid, luciendo la casaca colchonera del delantero neerlandés: Hasselbaink. También es habitual verle desconectando del mundanal ruido en los apartamentos rurales de Los Huertos del Segura que explota la familia, disfrutando de algún concierto de Música en Segura o en el restaurante de la Hospedería de Montaña Río Madera, para degustar un plato de comida serrana: gachasmigas, ajoatao…

Incluso se ha dejado ver por la piscina del complejo de Amurjo o por Orcera, junto a su novia: la actriz Silvia Alonso. "La gente del pueblo no le acosa pidiéndole un autógrafo o una foto", advierte esta vecina de la urbanización de los Broncano, próxima a la Fuente del Convento donde los lugareños acuden a rellenar garrafas de agua, a jugar a la petanca o a visitar su histórico lavadero. Esta privacidad que ofrece Orcera es clave para un humorista reservado para su vida personal y pasota con las redes sociales.

El mediático Broncano ya era llamado Broncano desde crío porque su apellido no era usual para los orcereños, los cuales suelen llamar a su amigo íntimo, Pedro Lucha, para conseguir una entrada para asistir de público a La Resistencia. Cada vez que va alguien del pueblo le lleva un regalo. Puede ser desde productos de andar por casa, como el oro líquido que es el extraordinario aceite de oliva que producen en la Sierra de Segura, hasta cosas tan disparatadas como la señal de entrada a Orcera.

Broncano siempre les da bola -y cariño- a todos los orcereños. Puede dar fe ello su amigo de la infancia, Pedro Barba: "Cuando presentamos nuestro primer disco en Madrid, llamado Carretera y Fanta, hablamos con Pedro Lucha para ir a La Resistencia. Además, nuestra mánager es amiga de uno de los cámaras, así que nos colocaron en segunda fila. Nos dijeron que cuando David entrase, le tirásemos la camiseta de la banda y al verla exclamó: '¡El Barbas, pero si estos son de mi pueblo!'

- ¿Qué ocurrió?

- Pedro Barba: Nos hizo un minirreportaje allí mismo. Fue una pasada. Puso una camiseta de nuestra banda en su mesa. También sacó a uno de los miembros del grupo y le depilaron el pecho, haciéndole el símbolo de Batman (risas). Nos hizo mucha publicidad con nuestro primer disco. La verdad es que siempre estaré agradecido por ese gesto.

No es de extrañar que en estos años a Broncano le hayan llovido los homenajes de sus paisanos, como oficiar el pregón de las Fiestas de la Asunción de 2012, ofrecerle grabar unos temas tocando la batería para El Barbas, presentar uno de los espectáculos de Música en Segura con un monólogo en el teatro del pueblo o hacer el saque de honor en un partido del Orcera Club de Fútbol. "Cuando mi hijo Alejandro fue a La Resistencia, le regaló una camiseta porque jugó con nosotros en cadetes y juveniles", indica orgulloso Felipe de la Fuente, presidente del equipo orcereño.

Felipe de la Fuente, presidente del Orcera Club de Fútbol y uno de los entrenadores que tuvo David Broncano. Badía

- ¿Cómo tocaba la bola Broncano?

- Felipe de la Fuente: Yo fui su entrenador una temporada. Era un futbolista que nunca faltaba a los entrenamientos, era puntual y siempre se mostraba disciplinado con lo que le decía. David jugaba de interior derecho en el centro del campo, era muy técnico, le pegaba bien al balón, no marcaba muchos goles, pero daba asistencias. No era de correr mucho ni el típico mediocentro físico que pelea con el rival.

- ¿Usted le veía generando tanto juego en la tele?

- No me imaginaba que Broncano llegaría a ser tan famoso porque era un chico introvertido y fíjate hasta dónde ha llegado. Yo veo muy bien que le fichen en Televisión Española porque así tendremos más facilidades para verle los del pueblo porque los vecinos no suelen estar abonados a los canales que son de pago.