La vida de Raúl Cabarcos: fichado por Repsol después de estudiar un FP con más de 40 años

Raúl Cabarcos a sus 46 años ha conquistado el trabajo de sus sueños. En sus momentos más duros es donde sacó las fuerzas para no desanimar. Así ha sido la vida del ingeniero, quien hace dos años está fichado por Repsol después de terminar la Formación Profesional (FP)en Ferrolterra: “A mi edad puedo decir que no es un fracaso si terminas la universidad y no encuentras trabajo, es falta de oportunidad”.

Natural de Fene (Galicia), Cabarcos tardó once años en terminar la carrera de Ingeniería de Minas (2000 al 2012), en la Universidad de Vigo. Sin embargo, las puertas no se abrían. Buscó hasta en el extranjero, enviando su currículum a los países que en ese momento eran importantes en el sector minero como Chile, Panamá y África, pero nunca obtuvo respuesta.

También estuvo meses preparándose para opositar sin éxito. Luego encontró trabajo en la organización de eventos deportivos, durante varios años. La situación se complicó con la pandemia y tuvo que matricularse en el Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra CIFP, para estudiar Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (2020-2022), sin imaginar que esa decisión le cambiaría la vida.

En conversación con EL ESPAÑOL , el ingeniero nos cuenta su recorrido para poder estar hoy en una de las empresas líderes del sector energético y de petroquímica española, como operador de planta en la refinería de Repsol en A Coruña.

El fenés Raúl Cabarcos en una conferencia. Cedida.

El deporte siempre es un camino

Cuando la crisis inmobiliaria y bancaria de 2012 afectó a toda España, el pueblo de Fene no fue la excepción. Raúl al verse desempleado, tenía tiempo para acudir como voluntario a diversas actividades deportivas del lugar. Hizo buenas migas, hasta que consiguió un trabajo en una organización y gestión de eventos deportivos (Lodeco).

Se encargaba de las coordinaciones. Se formó como técnico de cronometraje, en disciplinas como triatlón, carreras, en Galicia y a nivel nacional.

El mantenerse ocupado lo ayudaba, aunque no era para lo que se había preparado tantos años en la universidad, pero no lo consideraba un fracaso, sino un factor circunstancial. Esta situación lo convirtió en una persona muy versátil y polivalente. "He ganado experiencia, todo aporta a madurar, el deporte sana la mente y el cuerpo", enfatiza.

En marzo de 2020 la pandemia del Covid-19 tocó al mundo entero y el deporte fue uno de los más afectados. Estuvo en ERTE varios meses y aunque la empresa luchó por reactivarse, fue imposible. Con el paro a cuestas y sin un rumbo, encontró por casualidad un curso de FP y apostó por ello. Algo inusual, porque si terminas un grado universitario, lo más lógico es seguir con una maestría o una especialización.

Si hay algo que caracteriza a Raúl es su sinceridad. Reconoce que tuvo errores por su inmadurez del momento y se arrepiente de no haber aprovechado mejor las oportunidades, por eso, aconseja a los jóvenes a determinarse y luchar por lo que quieren. "Todo es sacrificio y esfuerzo. El FP ha sido una vida de acceso más rápido al mercado laboral", añade.

El gran ejemplo en la vida de Cabarcos ha sido su padre, que trabajó en una mina de carbón de As Pontes (Galicia). "Siempre uno busca las referencias más próximas, por eso decidí estudiar ingenieria de minas, porque admiro a mi padre. Murió hace unos años y actualemente vivo cerca de la casa de mi madre", explica.

El valor del talento

En Repsol, la empresa donde está actualmente se siente valorado y reconocido por su talento. Los conocimientos previos en la universidad le han permitido ejecutar con mayor destreza su trabajo. Por esas aptitudes y cualidades estuvo presente como un referente en el evento realizado hace unas semanas atrás por la refinería gallega con los estudiantes del centro de Ferrolterra para contar su experiencia.

En la conferencia Enerxetica 2024, explicó a los alumnos sobre la oferta de trabajo que recibió cuando terminó la FP y le tocó hacer las prácticas en esa compañía. Incentivó a dar lo mejor de cada uno para poder quedarse a trabajar allí, como una de las excelentes opciones laborales en la región.

"Hay que dedicarle mucho esfuerzo y disciplina, no solo para trabajar aquí, en la vida misma. A mis 46 años me siento orgulloso de todo lo que he experimentado, porque ha formado mi carácter y ser buena persona ante todo", manifestó en el evento.

El ingeniero Raúl en el Complejo Industrial Repsol de A Coruña. Cedida.

Por otra parte, desde Repsol indican a EL ESPAÑOL, que en el Complejo Industrial en A Coruña, más del 50% de los trabajadores son titulados en estudios de Formación Profesional. Esta apuesta ofrece una oferta formativa dirigida a los estudiantes en Galicia que incluye cuatro modalidades: FP dual y dual ordinario compartiendo horas y estancias entre los centros educativos y las instalaciones industriales. Formación en el centro de trabajo (FCT) y estadías de alumnado.

Además, hay que añadir el apoyo a los docentes, que tienen la posibilidad de acudir a las instalaciones para su formación y actualización en los temas relacionados con el sector energético y la innovación tecnológica, refieren fuentes de la compañía.

El Complejo desde los años 90 apostó por la FP y desde 2003 está comprometido con la formación. Actualmente se lleva a cabo en los ciclos superiores de Química industrial (6ª promoción) y Mecatrónica (1ª promoción). Más de 350 alumnos de FP de Química Industrial (ordinaria, dual y Formación en Centros de Trabajo (FCT)) vienen realizando 130.000 horas de formación en la refinería entre 2008 y 2024.

Sus inicios en FP

Enrique Pazo, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, (antiguo instituto Marqués de Suanzes), recuerda que Cabarcos ha sido un alumno que siempre se destacó por la puntualidad y dedicación. Como ya tenía una carrera universitaria previa, sabía del compromiso que implica el estudiar y aprovechar al máximo.

"Siempre era el primero en llegar y cuando yo venía, él ya estaba en la puerta, por eso lo recuerdo, porque había la oportunidad de intercambiar algunas ideas. Se nota cuando la persona tiene ganas de aprender", afirma el director a este periódico.

Fachada del Centro Integrado de Formación Profesional Ferrolterra. Cedida.

Gracias a su desempeño desde que empezó sus prácticas y la repercusión que ha tenido su historia en la región, se prevé que se va a incrementar la afluencia de alumnos. Ahora pueden comprobar las bondades del mercado laboral después de acabar una formación y no necesariamente con una carrera universitaria, ya que no todos se lo pueden permitir por diferentes circunstancias.

En el caso de Raúl, estudió la modalidad ordinaria, que significa hacer el curso primero y terminar con las prácticas obligatorias. "Se le asignó entrar en Repsol, lo hizo muy bien y por eso se ha quedado, eso nos llena de orgullo", afirma el director.

En Ferrolterra hay un auge de demanda laboral en todo el tema de la industria como energía renovable, instalaciones y mantenimiento. A mediados de junio empieza la inscripción de los ciclos formativos y la expectativa es favorable.

Si hay algo claro que ocurre con la experiencia de Cabarcos, es que la edad no es una barrera para desarrollarte profesionalmente. Estudiar siempre dará beneficios y cuando surge las oportunidades hay que aprovecharlas.