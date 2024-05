Ni Etiopía ni Marruecos: este es el país más peligroso de África para viajar desde España

La noticia de la muerte del fotógrafo español Toni Espadas en Etiopía ha generado una gran conmoción en toda España. El reportero trabajaba para el canal chileno Teletrece con el cual estaba grabando una edición de un conocido programa de televisión, Socios por el Mundo.

Una vez había terminado su sesión, después de estar filmando imágenes de la tribu Murci, sufrieron un ataque que se cobró la vida del fotógrafo catalán. Esta cuestión ha reabierto un viejo debate, el que gira en torno a la peligrosidad de viajar hasta ciertos lugares del mundo. Y uno de los más problemáticos es África.

El continente más desconocido nunca es sinónimo de seguridad como demuestra el caso de Espadas. El fotógrafo español llegó a África hace 25 años, pero ser un experto en la materia no le ha servido para sufrir este trágico final. Por ello, conviene recordar ahora cuáles son los países más peligrosos del continente para intentar evitar viajar desde España hacia ellos. Curiosamente, Etiopía no se encuentra en esta lista.

Los países más peligrosos de África

La muerte del fotógrafo español Toni Espadas ha reabierto la polémica sobre los viajes a los lugares más recónditos del mundo. En este caso, el fotero catalán se encontraba grabando un programa de televisión en Etiopía, junto a la cadena chilena Teletrece.

Ni siquiera ser un perfecto conocedor de África, donde había fundado la empresa Rift Valley Expeditions, una compañía formada por especialistas que asesoraba a personas que viajaban hasta el continente, le ha servido para esquivar una trágica muerte. Por ello, tras este suceso, muchas personas se han preguntado si Etiopía es un país peligroso al que no deberían viajar.

La respuesta es que no. Al menos, no está considerado uno de los países más peligrosos del mundo, donde sí se incluyen otros países africanos. Y es que el continente que se sitúa al sur de España es la región que contiene el mayor número de países no recomendados del planeta.

A la cabeza de los países más peligrosos de África se encuentra Mali, un territorio que vive en constante conflicto armado. Además, la falta de información que se tiene sobre este lugar lo convierte en una de las áreas más inseguras del planeta, registrando altos niveles de riesgo de secuestro, terrorismo y crimen organizado.

Milicias en formación en Mali. iStock

Otro país africano conocido por su carácter peligroso es Chad, situado en África Central haciendo límite con Libia y Sudán. Este territorio se encuentra marcado por la crisis de Darfur, la cual procedió desde Sudán para desestabilizar a su país vecino. Ahora, cientos de miles de refugiados tienen que vivir en campamentos al este del país.

Además, varios grupos armados que se encuentran profundamente divididos por enfrentamientos de liderazgo generan el caos en su intento por derrocar a Mahamat Déby, hijo de su antecesor Idriss Déby, quien murió en el año 2021 en acción mientras comandaba tropas en la ofensiva del norte de Chad.

Siguiendo con la lista de los países más peligrosos de África tenemos a Libia, vecino de Chad. Este es un territorio que se ha visto afectado por conflictos entre grupos armados tanto al este como al oeste del país. Secuestros de ciudadanos estadounidenses, ataques terroristas y enfrentamientos entre milicias y grupos extremistas provocan una atmósfera de tensión y riesgo constante.

Otro país africano que se cuela entre los más peligrosos del mundo es Somalia. Históricamente, esta región ha sido una de las más golpeadas por el encarecimiento de los alimentos y por el cambio climático, lo que se traduce en hambruna y pobreza extrema para su población. Esta situación ha hecho que se disparen sus niveles de delincuencia, acrecentados también por otros factores de riesgo como la piratería en sus costas o el terrorismo.

La policía de Somalia en una imagen de archivo.

Siguiendo con los países cercanos a Etiopía como Chad tenemos a Sudán y Sudán del Sur. El primero de ellos vive marcado por el golpe militar del año 2021, el cual desencadenó protestas que han provocado disturbios civiles como factor de riesgo para los viajeros. Mientras tanto, el segundo permanece en una guerra civil que se ha traducido en una gran desestabilización política que impide luchar contra la hambruna extrema que sufre su población.

Uno de los países del continente que es conocido por su peligrosidad es Burkina Faso, donde el terrorismo, los crímenes y los secuestros marcan el día a día de su sociedad. Además, son muy habituales los ataques sin previo aviso a escuelas, hoteles y restaurantes frecuentados por occidentales, por lo que está considerado un país al que no es recomendable viajar.

Por último, el país que cierra esta lista de territorios que los Ministerios del Interior y de Exteriores recomiendan no visitar es la República Centroafricana. Se trata de un territorio inmerso en una guerra civil que ha aumentado los riesgos como delitos violentos, secuestros y disturbios civiles, además de haber limitado el poco apoyo que puede ofrecer su Embajada.

Recomendaciones si viajas al extranjero

A estos países africanos que desde España se recomienda no viajar se podrían añadir otros potencialmente inseguros como son Nigeria, la República de Guinea-Bissau o Sierra Leona. Si acudimos a cualquiera de estos países o a otros territorios considerados como peligrosos, conviene seguir una serie de recomendaciones básicas.