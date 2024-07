La estrategia de Afrika Korps, el Wagner africano, para traumatizar a la población y extraer el oro

La influencia de Rusia en África no cesa de crecer. En 2017, Moscú comenzó a avanzar sus intereses en el continente a través de la organización paramilitar Wagner, primero en la República Centroafricana. Desde la muerte inesperada de su fundador, Yevgueni Prighozin, el verano pasado, la sucursal africana del grupo fue rebautizada como Afrika Korps, y su dirección absorbida por el Ministerio de Defensa.

La metodología del Kremlin es simple: mediante campañas de desinformación y respaldando golpes de Estado, le asegura la autoridad al nuevo dirigente autoritario; reconoce las juntas militares como gobiernos legítimos; elimina el equilibrio de poderes; y traumatiza a la población civil hasta someterla a su permanencia —indefinida— en el país. Rusia no solamente busca influencia geopolítica en el continente, sino que además está muy interesada en explotar los recursos naturales como el oro, diamantes, petróleo, madera, uranio y metales de tierras raras, para financiar intereses nacionales como el conflicto de Ucrania.

Las relaciones entre la República Centroafricana y Rusia se establecieron oficialmente (debido a que Moscú estuvo involucrada en campañas de desinformación) en 2018, con la firma de acuerdos militares, estableciendo que Rusia entrenaría reclutas del país en sus escuelas militares, anularía el embargo de armas de la ONU y suministraría instructores militares, además de brindar protección militar y política al presidente, Faustin-Archange Touadéra.

A cambio, Bangui le daría acceso a la minería concediendo los derechos exclusivos de la mina de Ndassima (la mayor mina de oro del país). Es ampliamente conocido que las actividades del grupo han sido relacionadas con violar los derechos humanos, por torturar, participar en asesinatos sistemáticos, así como incendiar viviendas y negocios. No obstante, aquello, las autoridades del país buscan que Moscú establezca una base militar permanente en la República Centroafricana, afirmando que pueden alojar hasta 10.000 tropas.

Desde los golpes militares en Burkina Faso, Nigeria, Mali y más recientemente en Níger, Estados Unidos y el occidente se ha distanciado de los países con gobiernos de juntas militares, por lo que éstos se volvieron más vulnerables ante el yihadismo que los aterrorizaba, y más cercanos a Rusia e Irán quienes aprovechando la situación han disminuido la influencia de la OTAN y ‘estableciendo orden’. Viendo el panorama general, las cosas no han mejorado.

La estancia del grupo Wagner, explica The Confidential, ha servido para consolidar dictadores y socavar democracias; extender y profundizar conflictos civiles; asesinar a civiles inocentes; y explotar recursos naturales en beneficio de Rusia. También han participado en ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños, desplazamientos forzados y ataques contra escuelas, hospitales, lugares religiosos o donde los civiles buscan refugios, por lo que el Departamento del Tesoro estadounidense, ha sancionado a compañías relacionadas con el Grupo Wagner.

Desde 2020, la organización no gubernamental, Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), que desde diciembre de 2020 han matado a más de 900 civiles. Los mercenarios del Afrika Korps continúan utilizando las tácticas de su predecesor, ya que los locales que no cumplan las reglas serán ejecutados, explica Africa Defense Forum Magazine. De hecho, los centroafricanos no tienen permitido comprar oro en la mina de la prefectura de Ouham, junto a la frontera de Chad. Quien compre será matado. Entre diciembre de 2020 y julio de 2022, cerca del 40% de los incidentes implicaron ataques contra civiles, constituyendo entre el 52% y el 71% de la violencia política. El Grupo Wagner es responsable del 56% de la población del país que necesita ayuda humanitaria, destaca ACLED.

El Wagner Group se interesó más por Bangui, de hecho, entre 2018 y 2021, la República Centroafricana se convirtió en la zona de la actividad rusa con mayor visibilidad pese a la baja importancia regional del país. Pero el Afrika Korps se ha enfocado en la región del Sahel, esperando aumentar la potencia del nuevo bloque político, la Alianza de Estados del Sahel, que comparte el sentimiento antioccidental entre Malí, Burkina Faso y Níger, explica la investigación escrita en mayo de 2024 por Filip Bryjka y Jedrzej Czerep del Instituto Polaco de Asuntos Internacionales, titulada ‘PISM Report Africa Corps: A New Iteration of Russia’s Old Military Presence in Africa’. En paralelo, Libia funciona para Moscú como centro operativo, pues es el punto de llegada del equipo militar, la entrega de trigo, las tropas entre otras cosas desde su única base naval en el extranjero en Tartús, en la costa mediterránea de Siria.

Si Rusia lograra establecer una base naval como planea en Tobruk, Derna, Sirte o Ras Lanuf, presionaría a la OTAN y a la Unión Europea, ya que Libia tiene acceso al mar Mediterráneo, dice el politólogo Jalel Harchoui a All Eyes on Wagner. La distancia de navegación entre Tobruk y el puerto de La Valeta, en Malta, es de 214 millas náuticas, lo que equivale a 396,328 kilómetros. “Libia actúa como vía de entrada al África subsahariana, y estratégica hacia países como Sudán, Níger y más allá”.