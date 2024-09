María Patiño frena a David Valldeperas en el nuevo ‘Sálvame’ al hablar de David Broncano: “No me riñas”

Por segundo día, Ni que fuéramos Shhh arrancó su emisión haciéndose eco de la buena acogida que ha tenido en La 1 de RTVE La revuelta, el nuevo programa de David Broncano que bebe del espíritu de La Resistencia de Movistar+. El programa anoche fue un éxito, tanto como para ganar en estricta competencia a El Hormiguero de Antena 3.

La invitada de Broncano fue la actriz Najwa Nimri, que dejó grandes momentazos en su charla con el de Jaén, asegurando, entre otras cosas, que está vetada en El Hormiguero, posiblemente, por haber dicho que no quería ir la primera vez que se lo ofrecieron.

“Estoy contenta, no porque Pablo Motos haya perdido. Yo estoy contenta porque estoy a favor de la competencia, y de la pluralidad”, aseguraba María Patiño hoy en el nuevo Sálvame. “Estoy a favor de que haya muchas reinas y muchos reyes”, añadía la presentadora gallega, que confundió el nombre de La revuelta y lo rebautizó como La revolución.

David Valldeperas dio órdenes entonces para que María Patiño recrease con Kiko Matamoros la charla de Broncano y Najwa Nimri, utilizando muñecos Funko. Pero la teatralización resultó bastante complicada, porque María no atinaba a hacer lo que le estaban pidiendo. “David, es que no me entero”, se quejaba María Patiño. “Ya veo que no te enteras”, confirmaba el director del programa, aclarándole cómo debía hacerlo. “Ahí tenéis el texto para que lo reproduzcáis”, añadía Valldeperas.

“Ostras, te juro que estoy lenta”, se lamentaba la presentadora. “María, de verdad”, le reprochaba David Valldeperas, que le pedía que cogiese el texto, pero ella no era capaz de encontrarlo entre su taco de folios. “Pero no me riñas, dónde está, es que no lo tengo. Perdónenme, porque esto no me ha pasado los años que llevo en la televisión”, se justificaba María, que, finalmente, encontró el texto.

La crítica a Valldeperas

María Patiño y Kiko Matamoros comenzaron entonces a hacer un teatrillo con los muñecos reproduciendo lo dicho por Nimri y Broncano, pero el diálogo no fluía, y el director volvió entonces a regañarles y darles indicaciones.

“David por la mañana hace la escaleta. La tiene dentro interiorizada y él se cree que nosotros llegamos aquí y que inmediatamente la tenemos que interiorizar”, se quejó de nuevo la presentadora, antes de seguir recitando sus líneas junto a Matamoros, no sin volver a cometer alguna pequeña equivocación.