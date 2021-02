El corte más raro de 'Love is in the air': Telecinco sólo emite dos minutos del capítulo 34

Los espectadores de Love is in the air están acostumbrados a que Telecinco corte los capítulos de su serie favorita donde mejor les conviene sin tener en cuenta la trama. Sin embargo, lo que ocurrió este miércoles 10 de febrero no dejó de ser sorprendente.

Un miércoles más, la principal cadena de Mediaset España dedicaba la noche del miércoles a emitir nuevos capítulos de la comedia romántica turca justo después del partido de Copa del Rey entre el Sevilla y el Barcelona.

Al contrario que en semanas anteriores, el partido no se alargó hasta la prórroga y la cadena pudo empezar a emitir la serie a partir de las 22:50 horas, como así aparecía en su parrilla, lo que les permitía cumplir con sus planes.

Sin embargo, en vez de cortar la emisión de la ficción al final del capítulo 33 titulado El último día juntos, la cadena decidió seguir emitiendo apenas dos y minutos y medio del capítulo 34 titulado Serkan tocado y hundido sin Eda, que ya puede verse en Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo.

Si acudimos al montaje original turco de 143 minutos podemos apreciar que el corte llevado a cabo por Mediaset España en la emisión de ayer coincidiría justo con la mitad del capítulo 11.

Hay que recordar que ya el martes Telecinco decidió emitir apenas seis y minutos y medio del capítulo 31 titulado El contrato prenupcial, que fue justo donde empezó este miércoles la emisión de la serie.

Según datos de Kantar publicados por Barlovento Comunicación, la emisión de ayer de Love is in the air logró un 13,9% de cuota con 1.575.000 espectadores. Una vez más quedó muy lejos de Mujer, que alcanzó un 18,1% de cuota con 2.274.000 espectadores.

Qué ocurre en el siguiente capítulo

De esta forma, el próximo lunes 15 de febrero Telecinco comenzará la emisión de Love is in the air a partir del minuto 2 del capítulo 34. En él, la única cura para los males de Serkan es Eda, aunque él no quiera reconocerlo todavía.

El rico heredero ha caído enfermo después de que ella haya decidido marcharse para siempre. El mejor amigo de la madre de Serkan sabe que la arquitecta es la única que puede ayudarle, y acudirá a ella para que vaya a cuidarlo. Entre sudores y delirios por la medicación, Serkan podría abrirle al fin su corazón.