La única razón de Eda para no marcharse, en el nuevo capítulo de 'Love is in the air'

En el capítulo 35 de Love is in the air, titulado Una sola razón para quedarme, Eda decide marcharse, pero no sin antes tener una conversación con Selin, a la que confesará toda la verdad. Mientras Serkan está desconcertado y no recuerda nada de la noche en la que estaba enfermo, Eda pondrá tierra de por medio para siempre.

Loco ante la desesperación de no volver a verla nunca más, tomará la decisión de ir tras ella antes de que se marche a Italia y confesarle que está locamente enamorado de ella.