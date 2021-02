'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Jorge Luengo y Alicia Rubio

Pablo Díaz está cada vez más cerca de batir el récord de mayor permanencia de manera ininterrumpida que hasta ahora está en manos de Fran González, que lo marcó en 168 programas.

En el programa de este martes 16 de febrero, el tinerfeño afrontará su programa 164 por lo que ya está a tan sólo cuatro programas de igualar a González.

Para ello contará con la ayuda de la actriz Beatriz Rico, que llegará al programa con muchas ganas de jugar y pasárselo en grande y, sobre todo, darlo todo para ayudar a Díaz.

Rico, que ya ha participado en multitud de ocasiones en el concurso presentado por Roberto Leal, saltó a la fama por ser azafata de El precio justo, el mítico concurso que ahora ha rescatado Telecinco.

Tras aquello participaría en series como A las once en casa, Un paso adelante, Manos a la obra o Ellas y el sexo débil, o en películas como Los hombres siempre mienten, Hermana, pero ¿qué has hecho?, Lázaro de Tormes o Tiovivo c. 1950.

Mientras, en el caso de su contricante Marta Terrasa, los famosos que le ayudarán a conseguir alcanzar el rosco de Pasapalabra serán la actriz Alicia Rubio y el mago Jorge Luengo.

Rubio es conocida por haber participado en series como Amar es para siempre donde se puso en el papel de Macarena. También ha estado en Pequeñas coincidencias, Algo que celebrar, Ciega a citas o Mar de plástico. En cine ha participado en cintas como La gran familia española, After o Primos.

En el caso de Luengo, realizó sus primeros espectáculos como ilusionista y mentalista con 15 años. A los 20 años fue invitado a llevar sus ilusiones por toda Europa como el Museo de Louvre en Paris, Centre de Congrès Pierre Baudis en Toulouse o el O2 Arena en Praga.